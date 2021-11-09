Песков оценил ситуацию на польско-белорусской границе

По его словам, Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по каналам спецслужб. Отвечая на вопрос, нарастает ли угроза для России в связи с такой ситуацией на польско-белорусской границе, пресс-секретарь сказал: «Мы видим что очень ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности».