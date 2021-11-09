Песков оценил ситуацию на польско-белорусской границе
В Кремле оценивают ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе как напряженную и требующую очень ответственного поведения всех сторон, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Ну и конечно в этой ситуации самое главное — это жизнь и здоровье большого количества людей, которые скопились у границы, они требуют пропуска через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища на территории Польши. Многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за этим», — сказал Песков.
По его словам, Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по каналам спецслужб. Отвечая на вопрос, нарастает ли угроза для России в связи с такой ситуацией на польско-белорусской границе, пресс-секретарь сказал: «Мы видим что очень ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности».
2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что мера введена «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь». 8 ноября в Белоруссии заявили, что на границе Белоруссии и Польши раздаются звуки стрельбы с польской стороны.
В июне этого года начал возрастать поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию. На днях в минобороны Польши сообщили, что на границе дежурят более 12 000 польских солдат. Позднее издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на белорусских пограничников сообщило, что большая группа мигрантов пересекла белорусско-польскую границу. Мигранты перерезали колючую проволоку на границе с Польшей и находятся в окрестностях польского пункта пропуска «Кузница».