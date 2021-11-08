В Белоруссии заявили о стрельбе на границе с польской стороны
Звуки стрельбы на границе Белоруссии и Польши раздаются с польской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета республики Антона Быковского.
«Пресс-служба Госпогранкомитета сообщает, что стрельба слышна с польской стороны», — сказал он.
Ранее Станислав Жарын, пресс-секретарь польского министра, координирующего работу спецслужб, заявил, что в Варшаве фиксируют подготовку массового штурма мигрантами границы со стороны Белоруссии. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сказал, что военные «готовы к любому сценарию» и намерены обеспечить «жесткую защиту границы».
По словам главы минобороны Польши Мариуша Блащака, на границе дежурят более 12 000 польских солдат. Позднее издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на белорусских пограничников сообщило, что большая группа мигрантов пересекла белорусско-польскую границу. Мигранты перерезали колючую проволоку на границе с Польшей и находятся в окрестностях польского пункта пропуска «Кузница».