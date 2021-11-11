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«Коммерсантъ» узнал о планах ввести новые штрафы за повторные нарушения ПДД

Ведомости

Минюст предложил усилить наказание за повторные нарушения нескольких правил дорожного движения в новом проекте КоАП, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. 

За повторное вождение автомобиля с нечитаемыми номерами водителя могут оштрафовать на 5000 руб. или лишить прав. За повторное нарушение правил тонировки предлагается ввести штраф 3000 руб. 

Новый проект КоАП также предусматривает введение временного ограничения водительских прав до решения суда, а также увеличение штрафов за «неоднократный» отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Сейчас за подобное нарушение предусмотрен штраф в 500–800 руб. Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трех лет или штраф 40 000 руб., если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. Речь идет о ситуациях, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь.

Штраф за неправильную парковку предлагается увеличить с 1000 до 3000 руб. и расширить его действие с автомагистралей на «дороги для автомобилей» под знаком 5.3 (МКАД). За управление техникой, которая не предназначена для дорог общего пользования (снегоходы, мотоблоки и т. д.) введут штраф в 1000-2000 руб. Максимальный штраф за перевозку детей без специального кресла вырастет с 3000 до 5000 руб. 

Среди других предложений Минюста: исключить из нового кодекса возможность ареста нарушителей. Источник издания пояснил, что министерство прорабатывает исключение такой меры для гуманизации законодательства. Другой собеседник издания, знакомый с ходом работы над проектом, уточнил, что арест тяжело применять на практике и он дорого обходится государству. Министерство предложило ввести «временное ограничение» права управлять транспортным средством в случаях, когда водитель грубо нарушил ПДД, до решения суда. Если человек продолжит ездить за рулем, его оштрафуют на 1000-3000 руб. 

Редакция нового КоАП – третья за последние два года. Первые две вызвали довольно резкую негативную реакцию делового сообщества и депутатов и так и не дошли до рассмотрения в Госдуме. Последняя версия кодекса стала значительно мягче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных