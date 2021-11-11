«Коммерсантъ» узнал о планах ввести новые штрафы за повторные нарушения ПДД

Новый проект КоАП также предусматривает введение временного ограничения водительских прав до решения суда, а также увеличение штрафов за «неоднократный» отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Сейчас за подобное нарушение предусмотрен штраф в 500–800 руб. Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трех лет или штраф 40 000 руб., если это создало угрозу жизни или здоровью граждан. Речь идет о ситуациях, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь.