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«Коммерсантъ» узнал об утечке базы покупателей поддельных COVID-справок

Ведомости

Базы данных россиян, которые якобы покупали фальшивые справки о вакцинации от коронавируса, начали продавать на теневых форумах и в Telegram-каналах, сообщил «Коммерсантъ». Издание связалось с одним из продавцов базы данных из 1000 строк за $120 (около 8500 руб. по курсу на 11 ноября). В базе есть паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и дата получения сертификата. 

Программист, владелец Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов рассказал, что в продаваемых базах есть данные ОМС покупателей сертификатов. В самой большой базе содержатся данные более 500 000 человек, информация об одном человеке стоит 30-40 руб. Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский добавил, что продаваемые данные пока что ограничены Московским регионом. По мнению Антипова, информация о людях была собрана в сервисах, которые помогают оформить поддельную справку. 

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что сайты по продаже поддельных документов о вакцинации появляются почти каждый день, поэтому неудивительно, что мошенники пытаются заработать в том числе на продаже данных своих клиентов. По его мнению, злоумышленники могут использовать данные и для шантажа клиента. Возможно, мошенники начнут звонить людям со словами, что на их имя куплен поддельный QR-код и нужно заплатить за прекращение дела. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных