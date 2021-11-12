«Коммерсантъ» узнал об утечке базы покупателей поддельных COVID-справок

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что сайты по продаже поддельных документов о вакцинации появляются почти каждый день, поэтому неудивительно, что мошенники пытаются заработать в том числе на продаже данных своих клиентов. По его мнению, злоумышленники могут использовать данные и для шантажа клиента. Возможно, мошенники начнут звонить людям со словами, что на их имя куплен поддельный QR-код и нужно заплатить за прекращение дела.