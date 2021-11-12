«Коммерсантъ» узнал об утечке базы покупателей поддельных COVID-справок
Базы данных россиян, которые якобы покупали фальшивые справки о вакцинации от коронавируса, начали продавать на теневых форумах и в Telegram-каналах, сообщил «Коммерсантъ». Издание связалось с одним из продавцов базы данных из 1000 строк за $120 (около 8500 руб. по курсу на 11 ноября). В базе есть паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства и дата получения сертификата.
Программист, владелец Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов рассказал, что в продаваемых базах есть данные ОМС покупателей сертификатов. В самой большой базе содержатся данные более 500 000 человек, информация об одном человеке стоит 30-40 руб. Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский добавил, что продаваемые данные пока что ограничены Московским регионом. По мнению Антипова, информация о людях была собрана в сервисах, которые помогают оформить поддельную справку.
Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что сайты по продаже поддельных документов о вакцинации появляются почти каждый день, поэтому неудивительно, что мошенники пытаются заработать в том числе на продаже данных своих клиентов. По его мнению, злоумышленники могут использовать данные и для шантажа клиента. Возможно, мошенники начнут звонить людям со словами, что на их имя куплен поддельный QR-код и нужно заплатить за прекращение дела.