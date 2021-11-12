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Разработчик «Спутника V» оценил перспективы одобрения вакцины в ЕС

Ведомости

Европейский регулятор EMA одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» вскоре после ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

«Вакцины сейчас производятся по так называемой "надлежащей производственной практике" (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве, и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать», — сказал специалист. По его словам, у стран западной Европы и США несколько другой уровень биотехнологий, поэтому они не признают и китайские препараты.

Большинство западных организаций не имеют претензий к качеству российской вакцины: ее зарегистрировали уже порядка 70 государств, напомнил Альтштейн.

27 октября руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что «Спутник V» может в ближайшее время получить регистрацию ВОЗ.

В начале октября Минздрав сообщал, что направил необходимые документы, которые ЕС запрашивал для начала процедуры взаимного признания COVID-сертификатов, писал РБК. С предложением обсудить взаимное признание COVID-сертификатов, которые подтверждают безопасность человека для окружающих, ЕС обратился к России в июле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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