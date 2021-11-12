Разработчик «Спутника V» оценил перспективы одобрения вакцины в ЕС

«Вакцины сейчас производятся по так называемой "надлежащей производственной практике" (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве, и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать», — сказал специалист. По его словам, у стран западной Европы и США несколько другой уровень биотехнологий, поэтому они не признают и китайские препараты.