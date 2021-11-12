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Серебренников лично выплатил почти 129 млн рублей по «делу Седьмой студии»

Ведомости

Режиссер Кирилл Серебренников единолично выплатил почти 129 млн руб., которые суд взыскал с него и других фигурантов «дела Седьмой студии» по иску Минкультуры, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Мещанский суд Москвы, который рассматривал дело, подтвердил агентству, что Серебренников выплатил всю сумму. Также режиссер уплатил штраф в 800 000 руб., который суд назначил ему вместе с условным сроком. После этого с имущества Серебренникова сняли арест. Другие фигуранты дела пока не выплатили назначенные им штрафы, добавили в суде. 

Ранее Серебренников заявлял, что у него «определенно нет» такой суммы, которую суд хотел с него взыскать. Собеседник агентства пояснил, что режиссеру помогли собрать деньги, в том числе известные бизнесмены, имена которых он не назвал. 

Приговор по «делу Седьмой студии» был вынесен в июне 2020 г. Серебренников был приговорен к трем годам условно. Еще двое других фигурантов Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки. Бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности. Ей назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского около 129 млн руб. в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела находилось под арестом.

«Седьмая студия» — это театральная труппа, которую Серебренников основал в 2012 г. на основе своего курса в Школе-студии МХАТа. Она базировалась в «Гоголь-центре», который режиссер возглавил в том же году. В декабре 2020 г. Серебренников ликвидировал АНО «Седьмая студия». Он был единственным ее учредителем.

Ранее по теме: Кирилл Серебренников ликвидировал «Седьмую студию»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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