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Кирилл Серебренников ликвидировал «Седьмую студию»

Ведомости

Режиссер Кирилл Серебренников ликвидировал АНО «Седьмая студия», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ликвидация организации датирована концом декабря 2020 г., Серебренников был единственным ее учредителем. 

«Седьмая студия» — это театральная труппа, которую Серебренников основал в 2012 г. на основе своего курса в Школе-студии МХАТ. Она базировалась в «Гоголь-центре», который режиссер возглавил в том же году. 

В 2017 г. было возбуждено уголовное дело о хищениях в «Седьмой студии». Фигурантами дела стали Кирилл Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум. Им вменялось хищение бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 гг. на реализацию междисциплинарного проекта «Платформа». Потерпевшим по делу выступало министерство культуры РФ, общий ущерб оценивался в 129 млн руб. 

26 июня 2020 г. Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова и Итина к трем годам условно, Малобродский был приговорен к двум годам условного срока, Апфельбаум была оштрафована на 100 тыс. руб. Помимо этого, Серебренникову, Малобродскому и Итину суд выписал штрафы в 800 тыс. руб., 300 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно. 

Кроме того, Серебренникова, Малобродского и Итина обязали не переезжать без уведомления органов ФСИН. В рамках гражданского иска суд обязал их выплатить 129 млн руб. ущерба. Пострадавшей стороной по данному делу было признано Минкультуры. 

В феврале этого года Серебренников объявил о своем уходе из «Гоголь-центра», который возглавлял с момента его создания в 2012 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что власти Москвы не продлили с ним контракт. 

Ранее по теме: Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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