Кирилл Серебренников ликвидировал «Седьмую студию»
Режиссер Кирилл Серебренников ликвидировал АНО «Седьмая студия», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Ликвидация организации датирована концом декабря 2020 г., Серебренников был единственным ее учредителем.
«Седьмая студия» — это театральная труппа, которую Серебренников основал в 2012 г. на основе своего курса в Школе-студии МХАТ. Она базировалась в «Гоголь-центре», который режиссер возглавил в том же году.
В 2017 г. было возбуждено уголовное дело о хищениях в «Седьмой студии». Фигурантами дела стали Кирилл Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум. Им вменялось хищение бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 гг. на реализацию междисциплинарного проекта «Платформа». Потерпевшим по делу выступало министерство культуры РФ, общий ущерб оценивался в 129 млн руб.
26 июня 2020 г. Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова и Итина к трем годам условно, Малобродский был приговорен к двум годам условного срока, Апфельбаум была оштрафована на 100 тыс. руб. Помимо этого, Серебренникову, Малобродскому и Итину суд выписал штрафы в 800 тыс. руб., 300 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно.
Кроме того, Серебренникова, Малобродского и Итина обязали не переезжать без уведомления органов ФСИН. В рамках гражданского иска суд обязал их выплатить 129 млн руб. ущерба. Пострадавшей стороной по данному делу было признано Минкультуры.
В феврале этого года Серебренников объявил о своем уходе из «Гоголь-центра», который возглавлял с момента его создания в 2012 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что власти Москвы не продлили с ним контракт.