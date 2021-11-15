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Сооснователя группы «Ногу свело!» с женой обстреляли в центре Москвы

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Неизвестные обстреляли семейную пару из газового пистолета в центре Москвы, в результате они получили ожоги глаз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел около 3:00 13 ноября на улице Пресненский Вал. Пострадавших доставили в больницу с химическими ожогами глаз. Пострадавшая написала заявление в полицию. «Пострадавшая написала по данному факту заявление, в связи с чем полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о российском музыканте, одном из основателей группы «Ногу свело!» Антоне Якомульском, а также его жене Александре. Якомульский позже подтвердил эту информацию. В своем Instagram музыкант рассказал, что нападение произошло после того, как он заступился за свою жену. «Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно», — рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных