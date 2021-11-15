Сооснователя группы «Ногу свело!» с женой обстреляли в центре Москвы

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о российском музыканте, одном из основателей группы «Ногу свело!» Антоне Якомульском, а также его жене Александре. Якомульский позже подтвердил эту информацию. В своем Instagram музыкант рассказал, что нападение произошло после того, как он заступился за свою жену. «Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно», — рассказал он.