Сооснователя группы «Ногу свело!» с женой обстреляли в центре Москвы
Неизвестные обстреляли семейную пару из газового пистолета в центре Москвы, в результате они получили ожоги глаз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По данным ведомства, инцидент произошел около 3:00 13 ноября на улице Пресненский Вал. Пострадавших доставили в больницу с химическими ожогами глаз. Пострадавшая написала заявление в полицию. «Пострадавшая написала по данному факту заявление, в связи с чем полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о российском музыканте, одном из основателей группы «Ногу свело!» Антоне Якомульском, а также его жене Александре. Якомульский позже подтвердил эту информацию. В своем Instagram музыкант рассказал, что нападение произошло после того, как он заступился за свою жену. «Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно», — рассказал он.