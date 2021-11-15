В Баку опровергли заявления Еревана о вторжении на территорию Армении
Азербайджан опровергает информацию Еревана о вторжении азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении, заявила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. Ранее о вторжении заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«В первую очередь хотелось бы отметить, что Азербайджан принимает адекватные меры в ответ на провокации, совершаемые в последнее время Арменией», — цитирует «РИА Новости» Абдуллаеву.
По ее словам, среди провокаций — сосредоточение 9 ноября около 60 человек личного состава армянских вооруженных сил в направлении Гарагеля Лачинского района на дороге, обстрел 13 ноября позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, а также сосредоточение группировки ВС Армении с целью провокации 14 ноября на Лачинском направлении государственной границы между двумя странами.
Представитель Азербайджана добавила, что азербайджанские военнослужащие выполняют свои служебные обязанности на суверенной территории страны. Кроме того, она подчеркнула, что всю ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию несет руководство Армении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию республики. 14 ноября минобороны Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Азербайджан утверждает, что обстрелы с армянской стороны из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия начались вечером 13 ноября и продолжались до утра 14 ноября. По данным минобороны Армении, обстрелы на восточной границе начались 14 ноября около 13 часов с азербайджанской стороны.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение. Оно положило конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.