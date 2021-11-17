В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Согласно документу, вакцинироваться должны все неработающие и работающие пенсионеры старше 60 лет, которые не имеют медотвода. Первым компонентом им необходимо привиться до 15 декабря, а вторым – до 15 января. Позднее работающих пенсионеров, которые не вакцинируются, переведут на дистанционный формат работы. Такое решение было принято в связи с тем, что люди этой возрастной категории находятся в группе повышенного риска, а смертность среди них высокая, пояснил главный санитарный врач.