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В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

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В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин.

Согласно документу, вакцинироваться должны все неработающие и работающие пенсионеры старше 60 лет, которые не имеют медотвода. Первым компонентом им необходимо привиться до 15 декабря, а вторым – до 15 января. Позднее работающих пенсионеров, которые не вакцинируются, переведут на дистанционный формат работы. Такое решение было принято в связи с тем, что люди этой возрастной категории находятся в группе повышенного риска, а смертность среди них высокая, пояснил главный санитарный врач.

По данным оперштаба, в Пензенской области первым компонентом вакцины привились 670 645 человек, полную вакцинацию прошли 597 222 человека. Всего в регионе было зафиксировано 86 800 заболевших. Умерли 3 948 человек.

Как сообщал оперштаб, за последние сутки в России от коронавируса скончались 1247 человек. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован 13 ноября — 1241 случай. Также за сутки выявили 36 626 случаев заражения коронавирусом — показатель второй день подряд не превышает 37 000.

Ранее по теме: В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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