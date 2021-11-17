В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет
В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин.
Согласно документу, вакцинироваться должны все неработающие и работающие пенсионеры старше 60 лет, которые не имеют медотвода. Первым компонентом им необходимо привиться до 15 декабря, а вторым – до 15 января. Позднее работающих пенсионеров, которые не вакцинируются, переведут на дистанционный формат работы. Такое решение было принято в связи с тем, что люди этой возрастной категории находятся в группе повышенного риска, а смертность среди них высокая, пояснил главный санитарный врач.
По данным оперштаба, в Пензенской области первым компонентом вакцины привились 670 645 человек, полную вакцинацию прошли 597 222 человека. Всего в регионе было зафиксировано 86 800 заболевших. Умерли 3 948 человек.
Как сообщал оперштаб, за последние сутки в России от коронавируса скончались 1247 человек. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован 13 ноября — 1241 случай. Также за сутки выявили 36 626 случаев заражения коронавирусом — показатель второй день подряд не превышает 37 000.