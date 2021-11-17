В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки
За последние сутки в России от коронавируса скончались 1247 человек, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован 13 ноября — 1241 случай. Также за сутки выявили 36 626 случаев заражения коронавирусом — показатель второй день подряд не превышает 37 000.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 9 182 538 случаев заражения коронавирусом. 7 882 836 пациентов вылечились от COVID-19, 259 084 — скончались.
В Москве за сутки выявили 2966 случаев заражения коронавирусом — второй день подряд показатель не превышает 3000. За сутки госпитализировали 940 пациентов с коронавирусом, 732 находятся на ИВЛ.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2793 случая, Самарской области — 1785 случаев, Московской области — 1691, Крыму — 867, Нижегородской области — 778 случаев.
По данным оперштаба на 12 ноября, первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%.
Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.