В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса скончались 1247 человек, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован 13 ноября — 1241 случай. Также за сутки выявили 36 626 случаев заражения коронавирусом — показатель второй день подряд не превышает 37 000.