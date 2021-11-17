Газета
Общество

В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в России от коронавируса скончались 1247 человек, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован 13 ноября — 1241 случай. Также за сутки выявили 36 626 случаев заражения коронавирусом — показатель второй день подряд не превышает 37 000.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 9 182 538 случаев заражения коронавирусом. 7 882 836 пациентов вылечились от COVID-19, 259 084 — скончались.

В Москве за сутки выявили 2966 случаев заражения коронавирусом — второй день подряд показатель не превышает 3000. За сутки госпитализировали 940 пациентов с коронавирусом, 732 находятся на ИВЛ. 

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2793 случая, Самарской области — 1785 случаев, Московской области — 1691, Крыму — 867, Нижегородской области — 778 случаев.

По данным оперштаба на 12 ноября, первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%.

Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.

Ранее по теме: Людей с медотводом от вакцинации против коронавируса внесут в специальный реестр

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных