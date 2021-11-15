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Мурашко заявил об усилении эффекта при сочетании вакцин от COVID-19 и гриппа

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Одновременная вакцинация препаратом от коронавируса «Спутник V» и вакциной от гриппа может усилить их эффект, сообщил в интервью ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», — отметил Мурашко.

Министр напомнил, что люди, которые не сделали прививку от коронавируса, переносят его значительно хуже и потом могут долго сохраняться проблемы со здоровьем. Самые тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста: 80-90% умерших – люди старше 60 лет, а количество вакцинированных в этой возрастной группе – чуть более 50%, отметил Мурашко. После появления дельта-штамма вируса стали чаще болеть молодые люди. У пациентов снижается уровень памяти и когнитивной активности, появляется неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость.

«К слову, в странах, которые долго находились в локдауне, эти проблемы проявляются более выраженно. Любой человек стремится к свободе. Когда его закрывают в четырех стенах, лишая возможности передвигаться, это сильно бьет по психическому здоровью. Вот и не нужно затягивать процесс вакцинации, иначе не избежать новых ограничительных мер», — подчеркнул Мурашко.

Минздрав одобрил одновременную вакцинацию «Спутником V» и вакциной от гриппа в октябре. Затем министерство одобрило такое применение «Спутника лайт». Минздрав рекомендовал делать прививки в разные части тела, например, в правое и левое плечо.

Ранее по теме: Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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