Мурашко заявил об усилении эффекта при сочетании вакцин от COVID-19 и гриппа

Министр напомнил, что люди, которые не сделали прививку от коронавируса, переносят его значительно хуже и потом могут долго сохраняться проблемы со здоровьем. Самые тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста: 80-90% умерших – люди старше 60 лет, а количество вакцинированных в этой возрастной группе – чуть более 50%, отметил Мурашко. После появления дельта-штамма вируса стали чаще болеть молодые люди. У пациентов снижается уровень памяти и когнитивной активности, появляется неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость.