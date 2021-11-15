Мурашко заявил о завершении разработки останавливающего COVID-19 препарата
Разработка отечественного препарата, который останавливает развитие COVID-19 на начальном этапе, находится на стадии завершения, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от COVID-19], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал он в интервью ТАСС.
Глава ведомства уточнил, что расскажет, о каком именно препарате идет речь, после окончания испытаний. Также министр заявил о наличии в стране всех существующих лекарств, используемых для лечения пациентов с COVID-19.
Мурашко добавил, что сейчас есть ограничения в поставках только одного зарубежного лекарства. Это связано с тем, что производители не успевают создавать столько объемов, сколько нужно миру. «Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», — резюмировал глава Минздрава.
По данным оперштаба на 14 ноября, в настоящий момент COVID-19 болеют более 1 млн россиян. Так, в целом за время пандемии инфекцию обнаружили у 9 млн граждан, из которых 7,8 млн выздоровели, 255 386 скончались.