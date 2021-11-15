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Мурашко заявил о завершении разработки останавливающего COVID-19 препарата

Ведомости

Разработка отечественного препарата, который останавливает развитие COVID-19 на начальном этапе, находится на стадии завершения, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от COVID-19], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал он в интервью ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что расскажет, о каком именно препарате идет речь, после окончания испытаний. Также министр заявил о наличии в стране всех существующих лекарств, используемых для лечения пациентов с COVID-19.

Мурашко добавил, что сейчас есть ограничения в поставках только одного зарубежного лекарства. Это связано с тем, что производители не успевают создавать столько объемов, сколько нужно миру. «Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», — резюмировал глава Минздрава.

По данным оперштаба на 14 ноября, в настоящий момент COVID-19 болеют более 1 млн россиян. Так, в целом за время пандемии инфекцию обнаружили у 9 млн граждан, из которых 7,8 млн выздоровели, 255 386 скончались. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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