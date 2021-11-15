«Автодор» планирует достроить трассу Москва – Санкт-Петербург до конца 2023 года

«На сегодняшний день нет ни одного перекрёстка, ни одного пересечения в одном уровне. Есть маленький кусочек [для достройки] – обход Твери. Мы планируем, что к концу 2023 года мы его обязательно построим, и тогда у нас будет первая трасса в Российской Федерации, соединяющая две столицы», — рассказал Петушенко.