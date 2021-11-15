«Автодор» планирует достроить трассу Москва – Санкт-Петербург до конца 2023 года
Скоростную трассу Москва – Санкт-Петербург планируется достроить до конца 2023 г., осталось построить обход Твери, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«На сегодняшний день нет ни одного перекрёстка, ни одного пересечения в одном уровне. Есть маленький кусочек [для достройки] – обход Твери. Мы планируем, что к концу 2023 года мы его обязательно построим, и тогда у нас будет первая трасса в Российской Федерации, соединяющая две столицы», — рассказал Петушенко.
По его словам, компания расширила все узкие места трассы, поэтому сейчас скорость движения по ней составляет 130 км/ч. От Москвы до Санкт-Петербурга можно доехать за пять часов «совершенно спокойно», добавил Петушенко.
«И трасса М-4, которая идёт до Краснодара, и Москва – Санкт-Петербург, и наконец-то реализованный нами проект ЦКАД, который мы завершили, сегодня позволяют нам создать ось Север – Юг от Санкт-Петербурга до Чёрного моря с учётом того, что наши коллеги построят [трассу] от Краснодара до Керченского моста», — заявил глава «Автодора».
По его мнению, к 2024 г. из Санкт-Петербурга до Севастополя можно будет проехать, не остановившись ни на одном светофоре и без пересечений дорог на одном уровне. Сейчас компания строит объездные участки у Ростова и Краснодара.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что на уровне правительства обсуждается сдвиг строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом или отказ от него. Стоимость трассы в зависимости от финансирования оценивалась в 1,4-1,7 трлн руб.