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«Автодор» планирует достроить трассу Москва – Санкт-Петербург до конца 2023 года

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Скоростную трассу Москва – Санкт-Петербург планируется достроить до конца 2023 г., осталось построить обход Твери, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день нет ни одного перекрёстка, ни одного пересечения в одном уровне. Есть маленький кусочек [для достройки] – обход Твери. Мы планируем, что к концу 2023 года мы его обязательно построим, и тогда у нас будет первая трасса в Российской Федерации, соединяющая две столицы», — рассказал Петушенко.

По его словам, компания расширила все узкие места трассы, поэтому сейчас скорость движения по ней составляет 130 км/ч. От Москвы до Санкт-Петербурга можно доехать за пять часов «совершенно спокойно», добавил Петушенко.

«И трасса М-4, которая идёт до Краснодара, и Москва – Санкт-Петербург, и наконец-то реализованный нами проект ЦКАД, который мы завершили, сегодня позволяют нам создать ось Север – Юг от Санкт-Петербурга до Чёрного моря с учётом того, что наши коллеги построят [трассу] от Краснодара до Керченского моста», — заявил глава «Автодора».

По его мнению, к 2024 г. из Санкт-Петербурга до Севастополя можно будет проехать, не остановившись ни на одном светофоре и без пересечений дорог на одном уровне. Сейчас компания строит объездные участки у Ростова и Краснодара.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что на уровне правительства обсуждается сдвиг строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом или отказ от него. Стоимость трассы в зависимости от финансирования оценивалась в 1,4-1,7 трлн руб.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о возможном отказе от постройки трассы Москва — Санкт-Петербург

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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