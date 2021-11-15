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Власти Карелии прокомментировали указ Путина о территориях Крайнего Севера

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Территории Карелии, которые были приравнены к районам Крайнего Севера, останутся таковыми, жители продолжат получать северные надбавки, говорится на сайте правительства республики. Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2022 г. указы о признании территорий Крайним Севером утратят силу.

«Обращаем внимание жителей Республики Карелия, что следом за указом президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651, которым с 1 января 2022 года признаются утратившим силу акты, регламентирующие отнесение территорий Карелии к районам Крайнего Севера, будет подписано постановление правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Власти пояснили, что перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к таким районам, был установлен постановлением совета министров СССР в 1983 г. Согласно документу, пять районов Карелии были признаны территориями Крайнего Севера, остальные – местностями, приравненными к районам Крайнего Севера.

За несколько десятков лет в постановление внесли множество правок, были допущены неточности, поэтому власти решили актуализировать документ. Сейчас в правительстве на утверждении находится соответствующий проект постановления, в котором районы Карелии учтены в прежнем составе, отметили в правительстве региона.

Ранее по теме: Путин отменил указ Ельцина о районах Крайнего Севера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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