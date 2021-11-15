Власти Карелии прокомментировали указ Путина о территориях Крайнего Севера
Территории Карелии, которые были приравнены к районам Крайнего Севера, останутся таковыми, жители продолжат получать северные надбавки, говорится на сайте правительства республики. Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2022 г. указы о признании территорий Крайним Севером утратят силу.
«Обращаем внимание жителей Республики Карелия, что следом за указом президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651, которым с 1 января 2022 года признаются утратившим силу акты, регламентирующие отнесение территорий Карелии к районам Крайнего Севера, будет подписано постановление правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Власти пояснили, что перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к таким районам, был установлен постановлением совета министров СССР в 1983 г. Согласно документу, пять районов Карелии были признаны территориями Крайнего Севера, остальные – местностями, приравненными к районам Крайнего Севера.
За несколько десятков лет в постановление внесли множество правок, были допущены неточности, поэтому власти решили актуализировать документ. Сейчас в правительстве на утверждении находится соответствующий проект постановления, в котором районы Карелии учтены в прежнем составе, отметили в правительстве региона.