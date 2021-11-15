Власти Карелии прокомментировали указ Путина о территориях Крайнего Севера

За несколько десятков лет в постановление внесли множество правок, были допущены неточности, поэтому власти решили актуализировать документ. Сейчас в правительстве на утверждении находится соответствующий проект постановления, в котором районы Карелии учтены в прежнем составе, отметили в правительстве региона.