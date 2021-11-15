Путин отменил указ Ельцина о районах Крайнего Севера
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 г. будут признаны утратившими силу несколько указов, подписанных бывшим президентом России Борисом Ельциным. Документ опубликован на портале правовой информации.
Указ Ельцина был подписан 20 декабря 1993 г. Этот документ относил к территориям Крайнего Севера несколько районов Коми, Бурятии, Карелии и Коми-Пермяцкого автономного округа (существовал до декабря 2005 г., затем был включен в состав Пермского края).
Работа на Крайнем Севере и территориях, приравненных к нему, дает россиянам право досрочного выхода на пенсию. Для них предусмотрены и другие льготы, в том числе повышенный коэффициент к пенсии.