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Путин отменил указ Ельцина о районах Крайнего Севера

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 г. будут признаны утратившими силу несколько указов, подписанных бывшим президентом России Борисом Ельциным. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ Ельцина был подписан 20 декабря 1993 г. Этот документ относил к территориям Крайнего Севера несколько районов Коми, Бурятии, Карелии и Коми-Пермяцкого автономного округа (существовал до декабря 2005 г., затем был включен в состав Пермского края).

Работа на Крайнем Севере и территориях, приравненных к нему, дает россиянам право досрочного выхода на пенсию. Для них предусмотрены и другие льготы, в том числе повышенный коэффициент к пенсии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных