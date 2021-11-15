В Госдуме назвали условие выдачи QR-кода переболевшим COVID-19 без симптомов
Бессимптомно переболевшие COVID-19 граждане смогут получить QR-код при условии положительного ПЦР-теста, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
«У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — сказал депутат в беседе с «Интерфаксом». Таким образом, эта категория граждан не попадет под ограничения, которые предусмотрены во внесенных в Госдуму законопроектах о QR-кодах.
Хубезов добавил, что нижняя палата пока не рассматривает инициатив о введении QR-кодов для россиян с антителами к COVID-19, поскольку сейчас отсутствует единая система для определения уровня антител. «Реально объективно оценить уровень иммунитета по одному анализу на антитела не представляется возможным. Из этих антител в реальности количество вирус-нейтрализующих антител может быть в разы меньше, чем общее количество антиковидных антител», — пояснил он.
12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов: один — для посещения общественных мест и другой — для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Если они будут приняты, система QR-кодов будет действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 г. для граждан старше 18 лет. В этот период попасть в общественные места, включая заведения общепита, можно будет тем, кто прошел вакцинацию, перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией или имеет медицинские противопоказания к прививке от COVID-19. До 1 февраля вместо QR-кода также можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, затем до 1 июня этой возможности граждане будут лишены.