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Попова заявила о первом за два месяца снижении заболеваемости COVID-19

Ведомости

Заболеваемость COVID-19 в России на прошлой неделе снизилась впервые после двух месяцев роста, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в стране.

«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма. Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на 2%, и вот по результатам всех тех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%» — приводит ее слова пресс-служба кабмина.

В целом снижение заболеваемости отмечено в девяти регионах страны. Минимальный показатель в 2% зафиксирован в Архангельской области, максимальный — 23% — в Москве. Рост заражений остановился в 43 регионах. Незначительное, по словам Поповой, увеличение заболеваемости наблюдается в 33 субъектах России. 

« У нас только один субъект сегодня находится действительно в фазе роста, имея превышение над российскими показателями, — это Амурская область. Во всех остальных субъектах мы отмечаем стабилизацию эпидситуации и снижение ежедневно выявляемых случаев заболевания», — сказала Попова. 

Однако, несмотря на общую положительную динамику, заболеваемость COVID-19 не снижается среди лиц старше 65 лет, отметила глава Роспотребнадзора. В связи с этим необходимо в максимально короткие сроки вакцинировать людей этой возрастной категории, подчеркнула она. 

В конце октября на фоне роста суточного количества заражений коронавирусом президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране режима нерабочих дней с сохранением за сотрудниками заработных плат с 30 октября по 7 ноября включительно. Региональные власти при этом могли реализовать меру раньше или продлить ее. 

Суточный прирост заболевших COVID-19 30 октября составил 40 251 случай, а 6 ноября достиг рекордных за всю пандемию в стране 41 345 случаев. Сегодня инфекцию выявили у 38 420 россиян. При этом число умерших от коронавируса за сутки на протяжении недели держится выше 1200. Общее количество заразившихся граждан на сегодняшний день составляет 9,1 млн человек. Из них 7,8 млн выздоровели, 256 597 скончались. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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