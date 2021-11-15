Попова заявила о первом за два месяца снижении заболеваемости COVID-19

«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма. Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на 2%, и вот по результатам всех тех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%» — приводит ее слова пресс-служба кабмина.