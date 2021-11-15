Россиян могут начать штрафовать за нарушение ПДД через смартфоны с лета 2022 года

Минюст также предложил ужесточить наказание за повторные нарушения нескольких правил дорожного движения в новом проекте КоАПа. Так, за повторное вождение автомобиля с нечитаемыми номерами водителя могут оштрафовать на 5000 руб. или лишить прав, а за повторное нарушение правил тонировки предлагается ввести штраф в размере 3000 руб. Законопроект предусматривает введение временного ограничения водительских прав в досудебном порядке, а также увеличение штрафов за «неоднократный» отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Сейчас за подобное нарушение предусмотрен штраф в 500–800 руб., но по новому кодексу водитель может быть лишен прав на срок до трех лет или оштрафован на 40 000 руб. в случае, если он создал угрозу жизни или здоровью граждан.