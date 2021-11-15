Россиян могут начать штрафовать за нарушение ПДД через смартфоны с лета 2022 года
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 г. внедрить мобильное приложение, через которое будут выписываться штрафы за нарушения правил дорожного движения без составления протокола. Планируется, что штрафы за отдельные нарушения ПДД будут назначать на основании фото и видео с телефона.
Кроме того, кабмину поручено в тот же срок проработать передачу регионам некоторых полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.
В июне 2019 г. Верховный суд отказался считать телефон средством автоматической фиксации правонарушений и счел незаконными штрафы за нарушение ПДД, вынесенные на основании фотографий и видеозаписей с телефона. Тогда суд постановил, что доказательством вины водителя могут считаться только фото или видео, сделанные на камеры, установленные стационарно либо на транспортном средстве.
Речь шла о приложении «Помощник Москвы», которое было выпущено еще в 2015 г. С его помощью любой человек, зарегистрированный на портале госуслуг, может пожаловаться на нарушение правил парковки — для этого нужно сделать фотографию автомобиля нарушителя и отправить ее с помощью приложения. В 2020 г. столичный Центр организации дорожного движения сообщал, что приложение скачали более 500 000 раз, а число отправленных через него жалоб составило порядка 2,2 млн.
Сейчас планируется внедрить аналогичное приложение под названием «Народный инспектор» уже на федеральном уровне. Необходимые изменения, предусматривающие возможность упрощенного порядка вынесения постановлений о нарушениях ПДД через такое приложение, предлагается внести в новый Кодекс об административных правонарушениях.
Минюст также предложил ужесточить наказание за повторные нарушения нескольких правил дорожного движения в новом проекте КоАПа. Так, за повторное вождение автомобиля с нечитаемыми номерами водителя могут оштрафовать на 5000 руб. или лишить прав, а за повторное нарушение правил тонировки предлагается ввести штраф в размере 3000 руб. Законопроект предусматривает введение временного ограничения водительских прав в досудебном порядке, а также увеличение штрафов за «неоднократный» отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Сейчас за подобное нарушение предусмотрен штраф в 500–800 руб., но по новому кодексу водитель может быть лишен прав на срок до трех лет или оштрафован на 40 000 руб. в случае, если он создал угрозу жизни или здоровью граждан.