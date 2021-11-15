В трех регионах России сохранят «северные» надбавки после указа Путина
Главы Коми, Карелии и Бурятии пообещали, что в их регионах сохранятся надбавки к зарплате за работу в районах Крайнего Севера после того, как президент Владимир Путин отменил устаревшие указы о признании этих территорий Крайним Севером.
Речь идет об указах экс-президента Бориса Ельцина первой половины 1990-х гг., согласно которым несколько районов Коми, Бурятии, Карелии и Коми-Пермяцкого автономного округа (сейчас входит в состав Пермского края) были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Жителям таких регионов положены некоторые льготы, в том числе право досрочного выхода на пенсию, дополнительные отпуска и повышенные коэффициенты к заработной плате и пенсии.
Глава Коми Владимир Уйба заявил, что указ Путина лишь «актуализирует» законодательство с учетом изменений, произошедших за почти 30 лет с момента принятия ельцинского указа. «Например, Коми ССР уже нет — есть Республика Коми. Усть-Куломского района нет — есть административное деление и есть муниципальное образование, муниципальный район Усть-Куломский», — пояснил чиновник.
«Вносимые изменения не изменят перечень районов Республики Коми, приравненных к районам Крайнего Севера <…> Северные и районные [надбавки] в Республике Коми останутся, будут выплачиваться так же, как и раньше», — добавил глава Коми. По его словам, в ближайшее время правительство РФ примет постановление, которое восстановит нормативный статус муниципалитетов республики, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
С таким же обращением выступил к жителям Карелии заместитель премьер-министра регионального правительства Дмитрий Родионов. «После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме», — заверил он.
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал решение Путина «техническим» и подчеркнул, что республика останется в новой редакции постановления правительства в прежнем составе и с учетом городского округа «город Северобайкальск».