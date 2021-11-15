В трех регионах России сохранят «северные» надбавки после указа Путина

С таким же обращением выступил к жителям Карелии заместитель премьер-министра регионального правительства Дмитрий Родионов. «После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме», — заверил он.