Росстат назвал сроки публикации итогов переписи населения

Он также отметил, что во время проведения переписи граждане подали в Росстат более 15 000 обращений по поводу нарушений, в том числе о том, что к ним не пришел переписчик. По словам Малкова, во время переписи более 5000 из 314 000 переписчиков заболели во время сбора данных у населения, более чем у 3000 из них был подтвержден коронавирус.