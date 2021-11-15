Росстат назвал сроки публикации итогов переписи населения
Росстат опубликует первые результаты Всероссийской переписи населения в январе 2022 г., сообщил глава службы Павел Малков.
«В декабре мы завершаем перепись в труднодоступных территориях. В январе уже, к концу января, покажем первые оперативные итоги по численности. И в течение всего 2022 г. сначала появятся предварительные итоги, и потом по мере формирования будут публиковаться дополнительные данные», — сказал Малков на пресс-конференции.
Первый, основной этап переписи завершился в ночь на 15 ноября. Сейчас идет второй этап переписи — обработка и оценка данных. Предварительные итоги планируется представить в апреле 2022 г., окончательные итоги опубликуют в несколько этапов на протяжении года. Подробные сведения о национальном, возрастном и половом составе населения Росстат намерен обнародовать в августе, социально-демографические и экономические характеристики населения — в сентябре.
Ранее заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказал, что число принявших участие в переписи граждан превысило 100%. Он уточнил, что эта цифра складывается из оценки численности населения по итогам предыдущей переписи 2010 г. К тому же данные содержат погрешности, выявлять которые будут в ближайшие месяцы.
«Пока это очень сырые данные, которые еще предстоит обработать. Например, дублирование переписных листов — явление, распространенное сплошь и рядом. Кто-то переписался с переписчиком, потом передумал и еще через «Госуслуги» поучаствовал. Или крайне распространенное явление: родители переписывают давно съехавших от них взрослых детей, потому что «прописаны-то они все еще с ними», — пояснил Павел Малков в беседе с РБК.
Он также отметил, что во время проведения переписи граждане подали в Росстат более 15 000 обращений по поводу нарушений, в том числе о том, что к ним не пришел переписчик. По словам Малкова, во время переписи более 5000 из 314 000 переписчиков заболели во время сбора данных у населения, более чем у 3000 из них был подтвержден коронавирус.
Перепись планировалось провести еще в прошлом году, но из-за пандемии ее пришлось перенести. Россияне могли принять участие в процедуре как в традиционном формате (с помощью переписчика, в МФЦ или на переписном участке), так и в электронном — на портале госуслуг.