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Сбившую трех детей в Москве девушку приговорили к пяти годам колонии

Ведомости

Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии поселения Валерию Башкирову по делу о ДТП на пешеходном переходе в Москве, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города. 

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев», — сказали в ведомстве.

16 июля 18-летняя Башкирова за рулем автомобиля Mazda не уступила дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и совершила наезд на детей. Двое из них позднее скончались. Башкировой вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по ч. 3 этой же статьи.

17 июля суд отправил девушку под домашний арест, однако прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения. Позже Тверской суд отправил Башкирову в СИЗО. 

Ранее по теме: Суд отправил в СИЗО сбившую детей в Москве девушку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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