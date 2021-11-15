Сбившую трех детей в Москве девушку приговорили к пяти годам колонии
Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии поселения Валерию Башкирову по делу о ДТП на пешеходном переходе в Москве, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города.
«С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев», — сказали в ведомстве.
16 июля 18-летняя Башкирова за рулем автомобиля Mazda не уступила дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и совершила наезд на детей. Двое из них позднее скончались. Башкировой вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по ч. 3 этой же статьи.
17 июля суд отправил девушку под домашний арест, однако прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения. Позже Тверской суд отправил Башкирову в СИЗО.