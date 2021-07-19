Суд отправил в СИЗО сбившую детей в Москве девушку
Тверской суд Москвы арестовал Валерию Башкирову, которая 16 июля сбила троих детей на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.
17 июля суд отправил девушку по домашний арест, однако прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения.
«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года», — сообщили агентству в прокуратуре.
Башкировой переквалифицировали обвинение, теперь ей вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи.
16 июля 18-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda не уступила дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и совершила наезд на детей. Двое из них позднее скончались, в больнице находится девятимесячная девочка.