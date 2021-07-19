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Суд отправил в СИЗО сбившую детей в Москве девушку

Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал Валерию Башкирову, которая 16 июля сбила троих детей на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы. 

17 июля суд отправил девушку по домашний арест, однако прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения. 

«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года», — сообщили агентству в прокуратуре.

Башкировой переквалифицировали обвинение, теперь ей вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи.

16 июля 18-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda не уступила дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и совершила наезд на детей. Двое из них позднее скончались, в больнице находится девятимесячная девочка.

Ранее по теме: Следствие потребует заключить под стражу сбившую детей в Москве девушку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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