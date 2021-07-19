Суд отправил в СИЗО сбившую детей в Москве девушку

Башкировой переквалифицировали обвинение, теперь ей вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи.