Следствие потребует заключить под стражу сбившую детей в Москве девушку
Следствие ходатайствует о заключении под стражу девушки, которая сбила детей на пешеходном переходе в Москве, сообщает прокуратура города в своем Telegram-канале.
«По требованию прокуратуры следствием ГСУ ГУ МВД России по г. Москве фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцево предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
16 июля 18-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda не уступила дорогу пешеходам на пешеходном переходе и совершила наезд на детей. Двое из них позднее скончались, в больнице находится девятимесячная девочка.
В субботу Никулинский районный суд отправил девушку под домашний арест, против нее следствие изначально возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).