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Следствие потребует заключить под стражу сбившую детей в Москве девушку

Ведомости

Следствие ходатайствует о заключении под стражу девушки, которая сбила детей на пешеходном переходе в Москве, сообщает прокуратура города в своем Telegram-канале.

«По требованию прокуратуры следствием ГСУ ГУ МВД России по г. Москве фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцево предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

16 июля 18-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda не уступила дорогу пешеходам на пешеходном переходе и совершила наезд на детей. Двое из них позднее скончались, в больнице находится девятимесячная девочка.

В субботу Никулинский районный суд отправил девушку под домашний арест, против нее следствие изначально возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных