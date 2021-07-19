Следствие потребует заключить под стражу сбившую детей в Москве девушку

«По требованию прокуратуры следствием ГСУ ГУ МВД России по г. Москве фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцево предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу», — говорится в сообщении ведомства.