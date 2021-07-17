Суд отправил под домашний арест сбившую троих детей на переходе в Москве девушку
Суд принял решение отправить под домашний арест Валерию Башкирову, которая накануне сбила троих детей на западе Москвы.
Инцидент произошел на улице Авиаторов, автомобиль Mazda совершил наезд, когда двое взрослых граждан с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из детей с переломом основания черепа был доставлен на вертолете в больницу, ночью он скончался, сообщали в ГАИ.
После трагедии было возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«Никулинский районный суд города Москвы 17 июля 2021 г. избрал в отношении обвиняемой Башкировой Валерии Эдуардовны домашний арест на два месяца, то есть до 15 сентября 2021 г.», — сообщила пресс-служба Мосгорсуда.