Суд отправил под домашний арест сбившую троих детей на переходе в Москве девушку

Инцидент произошел на улице Авиаторов, автомобиль Mazda совершил наезд, когда двое взрослых граждан с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из детей с переломом основания черепа был доставлен на вертолете в больницу, ночью он скончался, сообщали в ГАИ.