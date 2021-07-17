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Суд отправил под домашний арест сбившую троих детей на переходе в Москве девушку

Ведомости

Суд принял решение отправить под домашний арест Валерию Башкирову, которая накануне сбила троих детей на западе Москвы.

Инцидент произошел на улице Авиаторов, автомобиль Mazda совершил наезд, когда двое взрослых граждан с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из детей с переломом основания черепа был доставлен на вертолете в больницу, ночью он скончался, сообщали в ГАИ.

После трагедии было возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Никулинский районный суд города Москвы 17 июля 2021 г. избрал в отношении обвиняемой Башкировой Валерии Эдуардовны домашний арест на два месяца, то есть до 15 сентября 2021 г.», — сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных