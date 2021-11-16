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СМИ сообщили о задержании врио вице-губернатора Владимирской области

Ведомости

Временно исполняющий обязанности (врио) заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан правоохранительными органами, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Врио вице-губернатора задержан, в администрации области прошли следственные действия», — сказал собеседник ТАССа во властных структурах.

Отмечается, что это связано получением взятки при строительстве школы, когда губернатором региона был Владимир Сипягин. По данным «РИА Новостей», задержание провели сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Вишневский был назначен Сипягиным на пост врио вице-губернатора Владимирской области 18 марта этого года. Ему поручили курировать вопросы социального развития региона. Отмечалось, что до этого он работал на разных должностях в органах местного самоуправления, федеральных органах государственной власти, аппарате правительства России.

Сам Сипягин ушел в отставку в конце сентября этого года. Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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