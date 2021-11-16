СМИ сообщили о задержании врио вице-губернатора Владимирской области

Вишневский был назначен Сипягиным на пост врио вице-губернатора Владимирской области 18 марта этого года. Ему поручили курировать вопросы социального развития региона. Отмечалось, что до этого он работал на разных должностях в органах местного самоуправления, федеральных органах государственной власти, аппарате правительства России.