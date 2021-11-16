СПЧ предложил Госдуме смягчить закон об иноагентах
Совет при президенте по правам человека (СПЧ) направил в Госдуму поправки к законам об иноагентах, сообщила «Интерфаксу» член СПЧ Ева Меркачева.
Речь идет о двух законопроектах: в одном содержатся поправки к закону о физлицах-иноагентах, в другом — к отдельному закону о некоммерческих организациях. Члены СПЧ предложили не считать поводом для включения в реестр иноагентов международные призы и премии, которые выделяются на программы по студенческому и культурному обмену и повышению квалификации, а также на семинары.
Также правозащитники предложили заранее предупреждать физлиц и некоммерческие организации о том, что их могут внести в реестр иноагентов, и дать им три месяца для того, чтобы они могли предоставить уполномоченным органам мотивированный ответ или устранить основания для включения в реестр.
Сейчас Минюст вносит в список физических и юридических лиц без предупреждения. На это указывал в том числе главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов во время обращения к президенту Владимиру Путину на Валдайском форуме в октябре. Путин в ответ пообещал, что закон будет усовершенствован.
Кроме того, поправки СПЧ предусматривают освобождение граждан, внесенных в реестр иноагентов, от необходимости маркировать личную информацию онлайн, включая фотографии, публикации о частной жизни и комментарии.
Законопроекты были переданы председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, который поддержал их и предложил добавить к ним собственные поправки — о передаче компетенции по признанию организаций и граждан иноагентами судам. Члены СПЧ намерены обсудить вопрос изменения законодательства об иноагентах на встрече с Путиным 10 декабря.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов 95 изданий, журналистов и правозащитников, большинство из них — в текущем году.