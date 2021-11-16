СПЧ предложил Госдуме смягчить закон об иноагентах

Речь идет о двух законопроектах: в одном содержатся поправки к закону о физлицах-иноагентах, в другом — к отдельному закону о некоммерческих организациях. Члены СПЧ предложили не считать поводом для включения в реестр иноагентов международные призы и премии, которые выделяются на программы по студенческому и культурному обмену и повышению квалификации, а также на семинары.