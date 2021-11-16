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СК назвал причину задержания врио вице-губернатора Владимирской области

Ведомости

Временно исполняющего обязанности (врио) заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского подозревают в получении взятки размером не менее 600 000 руб., сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. О задержании чиновника ранее сегодня сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По версии следствия, Вишневский пообещал коммерсанту, имя которого не раскрывается, защитить его фирму от возможных негативных последствий, связанных с госконтрактом в курируемой врио вице-губернатора сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов. В итоге «за общее покровительство» чиновник получал деньги с августа по ноябрь этого года.

Вишневского задержали при получении очередной части взятки, уточнили в СК. Его подозревают в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, взятки в крупном размере).

СК намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте Вишневского. В расследовании дела задействованы органы Федеральной службы безопасности (ФСБ).

О задержании Вишневского по подозрению в получении взятки накануне сообщили ТАСС и «РИА Новости». По данным СМИ, дело связано с незаконным получением средств при строительстве школы.

Вишневский был назначен на пост врио вице-губернатора Владимирской области 18 марта этого года. Ему поручили курировать вопросы социального развития региона. Как следует из информации на сайте областного правительства, чиновник несет ответственность за реализацию государственных полномочий в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики и охраны объектов культурного наследия, а также отвечает за поддержку социально ориентированных общественных проектов и гражданских инициатив.

Ранее по теме: СМИ сообщили о задержании врио вице-губернатора Владимирской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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