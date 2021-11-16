СК назвал причину задержания врио вице-губернатора Владимирской области

По версии следствия, Вишневский пообещал коммерсанту, имя которого не раскрывается, защитить его фирму от возможных негативных последствий, связанных с госконтрактом в курируемой врио вице-губернатора сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов. В итоге «за общее покровительство» чиновник получал деньги с августа по ноябрь этого года.