Газета
Общество

Россиянам выплатили 15 млрд рублей долгов по зарплатам в 2021 году

Ведомости

Российским работникам в текущем году выплатили долги по зарплате на общую сумму свыше 15 млрд руб., сообщил генпрокурор Игорь Краснов на правительственном часе в Госдуме.

По словам Краснова, в результате вмешательства прокуроров за неполные 11 месяцев с начала года задержанные ранее выплаты получили более 350 000 россиян, значительную часть которых составляют медработники. Так, размер стимулирующих выплат за работу по профилактике и лечению COVID-19, полученных по актам прокурорского реагирования, превысил 900 млн руб. В 2020 г. эта сумма составила 2,6 млрд руб.

Согласно данным Росстата, задолженность по зарплате в России на 1 октября составила 1,37 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1%. При этом из общей суммы просроченной задолженности перед работниками 38,8% приходится на долги, образовавшиеся в 2021 г., 17,5% — в 2020 г. и 43,7% — в 2019 г. и ранее.

Краснов также сообщил, что с начала года прокуроры подали более 3000 исков в суды об обращении в доход государства имущества госслужащих на 35 млрд руб. Госслужащие либо не могли подтвердить источники получения активов, либо приобрели их незаконно. В 2019 г. стоимость коррупционного имущества чиновников оценивалась в 25 млрд руб., в 2020 г. — в 74 млрд руб.

Ранее по теме: Аналитики сообщили о росте медианной зарплаты в России на 9,2%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных