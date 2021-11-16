Россиянам выплатили 15 млрд рублей долгов по зарплатам в 2021 году
Российским работникам в текущем году выплатили долги по зарплате на общую сумму свыше 15 млрд руб., сообщил генпрокурор Игорь Краснов на правительственном часе в Госдуме.
По словам Краснова, в результате вмешательства прокуроров за неполные 11 месяцев с начала года задержанные ранее выплаты получили более 350 000 россиян, значительную часть которых составляют медработники. Так, размер стимулирующих выплат за работу по профилактике и лечению COVID-19, полученных по актам прокурорского реагирования, превысил 900 млн руб. В 2020 г. эта сумма составила 2,6 млрд руб.
Согласно данным Росстата, задолженность по зарплате в России на 1 октября составила 1,37 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1%. При этом из общей суммы просроченной задолженности перед работниками 38,8% приходится на долги, образовавшиеся в 2021 г., 17,5% — в 2020 г. и 43,7% — в 2019 г. и ранее.
Краснов также сообщил, что с начала года прокуроры подали более 3000 исков в суды об обращении в доход государства имущества госслужащих на 35 млрд руб. Госслужащие либо не могли подтвердить источники получения активов, либо приобрели их незаконно. В 2019 г. стоимость коррупционного имущества чиновников оценивалась в 25 млрд руб., в 2020 г. — в 74 млрд руб.