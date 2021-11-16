Россиянам выплатили 15 млрд рублей долгов по зарплатам в 2021 году

Согласно данным Росстата, задолженность по зарплате в России на 1 октября составила 1,37 млрд руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1%. При этом из общей суммы просроченной задолженности перед работниками 38,8% приходится на долги, образовавшиеся в 2021 г., 17,5% — в 2020 г. и 43,7% — в 2019 г. и ранее.