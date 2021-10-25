Аналитики сообщили о росте медианной зарплаты в России на 9,2%
Медианная зарплата – это величина, заработную плату больше и меньше которой имеет половина всех работников. МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник на полной ставке. В прошлом году медианная зарплата в России, согласно данным статистического ведомства, составила 32 422 руб. МРОТ и прожиточный минимум в соответствии с принятой в прошлом году методикой определяются как соотношение с медианной зарплатой и медианным среднедушевым доходом населения. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом.
Больше всего медианные зарплаты выросли в отраслях:
Информационные технологии и связь — 13,5%;
Финансы и страхование — 13,1%;
Торговля —12,9%;
Гостиницы и общепит — 12,8%;
Строительство — 12,5%;
Добыча полезных ископаемых — 10,7%;
Сельское хозяйство — 10,3%;
Обрабатывающие производства — 10%.
Медианные зарплаты в сфере транспортировки и хранения выросли на 9,5%; в госуправлении — на 8,8%. Зарплаты в сфере образования выросли на 6,4%, а в здравоохранении снизились на 0,9%. Аналитики пояснили, что в этой части экономики доходы существенно увеличились в период пандемии, поэтому показатель III квартала по сравнению с 2020 г. выглядит не так выигрышно. В исследовании говорится, что в III квартале 2021 г. фонд оплаты труда (расходы компаний на оплату труда работников) вырос на 13,8% в годовом выражении.