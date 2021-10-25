Аналитики сообщили о росте медианной зарплаты в России на 9,2%

Медианные зарплаты в сфере транспортировки и хранения выросли на 9,5%; в госуправлении — на 8,8%. Зарплаты в сфере образования выросли на 6,4%, а в здравоохранении снизились на 0,9%. Аналитики пояснили, что в этой части экономики доходы существенно увеличились в период пандемии, поэтому показатель III квартала по сравнению с 2020 г. выглядит не так выигрышно. В исследовании говорится, что в III квартале 2021 г. фонд оплаты труда (расходы компаний на оплату труда работников) вырос на 13,8% в годовом выражении.