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Аналитики сообщили о росте медианной зарплаты в России на 9,2%

Ведомости

Медианные зарплаты в России по итогам III квартала 2021 г. выросли на 9,2% в годовом выражении, сообщил РБК со ссылкой на совместное исследование «Сбериндекса» и сервиса «Работа.ру».

Медианная зарплата – это величина, заработную плату больше и меньше которой имеет половина всех работников. МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник на полной ставке. В прошлом году медианная зарплата в России, согласно данным статистического ведомства, составила 32 422 руб. МРОТ и прожиточный минимум в соответствии с принятой в прошлом году методикой определяются как соотношение с медианной зарплатой и медианным среднедушевым доходом населения. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом.

Больше всего медианные зарплаты выросли в отраслях:

  • Информационные технологии и связь — 13,5%;

  • Финансы и страхование — 13,1%;

  • Торговля —12,9%;

  • Гостиницы и общепит — 12,8%;

  • Строительство — 12,5%;

  • Добыча полезных ископаемых — 10,7%; 

  • Сельское хозяйство — 10,3%;

  • Обрабатывающие производства — 10%.

Медианные зарплаты в сфере транспортировки и хранения выросли на 9,5%; в госуправлении — на 8,8%. Зарплаты в сфере образования выросли на 6,4%, а в здравоохранении снизились на 0,9%. Аналитики пояснили, что в этой части экономики доходы существенно увеличились в период пандемии, поэтому показатель III квартала по сравнению с 2020 г. выглядит не так выигрышно. В исследовании говорится, что в III квартале 2021 г. фонд оплаты труда (расходы компаний на оплату труда работников) вырос на 13,8% в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных