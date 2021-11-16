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Минздрав предложил выплачивать медикам по 200 рублей за каждого привитого

Ведомости

Минздрав России предлагает установить выплату медицинским работникам в размере 200 руб. за каждого гражданина, которого они вакцинируют от коронавируса. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Наиболее эффективной мерой профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в настоящее время является вакцинация. В связи с этим, в первую очередь для поддержания высоких темпов вакцинации, а также мотивации медицинских работников к проведению разъяснительной работы среди граждан, в качестве мер поддержки предлагается производить материальное стимулирование медицинских работников», — говорится в пояснительной записке к документу.

«Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 руб. за одного вакцинированного», — отмечается в проекте постановления.

Согласно документу, при вакцинации двухкомпонентными вакцинами на первом этапе медработник может получить 60 руб. за консультацию гражданина. В свою очередь врач, осуществивший осмотр пациента перед или после вакцинации, — 40 руб., проводивший вакцинацию — 30 руб. На втором этапе — при введении второго компонента вакцины — медработник, осуществивший осмотр пациента, может получить 40 руб., медработник, проводивший вакцинацию, — 30 руб.

При вакцинации однокомпонентными вакцинами врач, осуществивший консультацию пациента, получит 90 руб., за осмотр медработнику выделят 60 руб., а за проведение вакцинации — 50 руб.

14 ноября в России стартовал третий этап розыгрыша 100 000 руб. среди вакцинированных от коронавируса. Розыгрыш для привившихся от COVID-19 россиян по инициативе правительства проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 г. В лотерее разыгрывается тысяча наград по 100 000 руб. среди россиян старше 18 лет, которые прошли полный курс вакцинации до момента проведения лотереи. В середине сентября комиссия объявила 500 победителей первого тиража розыгрыша.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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