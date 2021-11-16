Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших COVID-19
QR-коды граждан, которые заболели COVID-19 после получения сертификата о вакцинации, аннулируются, вместо них будут действовать QR-коды, подтверждающие перенесение заболевания. Это следует из приказа Министерства здравоохранения о новой форме сертификата вакцинации, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — сказано в документе.
QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, действует в течение года с момента получения второго компонента соответствующего препарата. Переболевшим COVID-19 такой документ выдается на полгода.
С 8 ноября в России введены сертификаты о вакцинации и перенесенном коронавирусе нового образца. Они включают в себя сведения о владельце документа — ФИО, дату рождения, пол, адрес проживания, паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС, информацию о прохождении вакцинации и ревакцинации, а также о побочных эффектах. Документ будет представлен на русском и английском языках. При этом сертификаты старого образца переведут в новый вид автоматически.
Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении в России QR-кодов для посещения общественных мест и для пользования некоторыми видами транспорта. По данным «Ведомостей», документы могут рассмотреть в декабре. Как рассказала ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции, при одобрении мера может вступить в силу с 1 февраля 2022 г.
Инициатива реализована на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 в стране. По данным оперштаба, 6 ноября суточный прирост зараженных достиг рекордных 41 335 случаев. После нерабочих дней, действовавших по всей стране с 30 октября по 7 ноября, эпидемиологическая ситуация немного улучшилась, отмечал Роспотребнадзор. За последние 24 часа вирус обнаружили у 36 818 граждан. При этом суточная смертность пациентов с COVID-19 больше недели не опускается ниже 1200.
В целом за время пандемии коронавирусом заразились 9,1 млн россиян. Из них 7,8 млн выздоровели, 257 837 умерли. Полный курс вакцинации прошли почти 58 млн человек. Коллективный иммунитет в стране, по состоянию на 12 ноября, оценивался в 49%.