Россия попросила Черногорию отменить решение об убежище Исмаилову
Генпрокуратура России направила властям Черногории ходатайство с просьбой отменить решение о предоставлении убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, который обвиняется в России в организации убийств похищении человека и незаконном обороте оружия, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Запрос о выдаче Исмаилова был направлен в Черногорию в начале октября, однако черногорская сторона до сих пор не уведомила Россию о решении по этому вопросу. Согласно публикациям в СМИ Черногории, 22 октября МВД страны решило предоставить Исмаилову убежище.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче Исмаилова. Бизнесмен был задержан в Черногории 1 октября на основании ордера, выданного Россией. Тогда суд арестовал бизнесмена на два месяца. 15 октября Генеральная прокуратура России направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения его к уголовной ответственности в России.
Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. Исмаилов был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.