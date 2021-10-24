Бастрыкин поручил принять дополнительные меры для выдачи Исмаилова
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ведомству совместно с Генпрокуратурой и МИДом принять дополнительные меры к выдаче Черногорией Тельмана Исмаилова за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. СК еще не получил официальных документов из Черногории по вопросу его экстрадиции, сообщает ведомство.
Следствие установило причастность Исмаилова к двум убийствам, похищению человека и незаконному обороту оружия, напомнили в СК. Ведомство «сделало все возможное» для привлечения его к уголовной ответственности и подготовило запрос о выдаче Исмаилова.
«Преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан России, отвечать за них он должен по российским законам. Необходимо подчеркнуть, что речь в данном случае идет об общеуголовных преступлениях. Поэтому озвученные в СМИ формулировки о предоставлении политического убежища фигуранту уголовного дела вызывают недоумение», — сообщает СК.
Ранее Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, получившего политическое убежище в Черногории. Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября на основании ордера, выданного Россией. Тогда суд арестовал бизнесмена на два месяца. 15 октября Генеральная прокуратура России направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения его к уголовной ответственности в России.
Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. Исмаилов был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.
Бизнесмен обвиняется в организации убийства двух предпринимателей — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева — в мае 2016 г. Он также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо.