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Бастрыкин поручил принять дополнительные меры для выдачи Исмаилова

Ведомости

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ведомству совместно с Генпрокуратурой и МИДом принять дополнительные меры к выдаче Черногорией Тельмана Исмаилова за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. СК еще не получил официальных документов из Черногории по вопросу его экстрадиции, сообщает ведомство.  

Следствие установило причастность Исмаилова к двум убийствам, похищению человека и незаконному обороту оружия, напомнили в СК. Ведомство «сделало все возможное» для привлечения его к уголовной ответственности и подготовило запрос о выдаче Исмаилова.

«Преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан России, отвечать за них он должен по российским законам. Необходимо подчеркнуть, что речь в данном случае идет об общеуголовных преступлениях. Поэтому озвученные в СМИ формулировки о предоставлении политического убежища фигуранту уголовного дела вызывают недоумение», — сообщает СК.

Ранее по теме: Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории

Ранее Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, получившего политическое убежище в Черногории.  Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября на основании ордера, выданного Россией. Тогда суд арестовал бизнесмена на два месяца. 15 октября Генеральная прокуратура России направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения его к уголовной ответственности в России. 

Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. Исмаилов был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.

Бизнесмен обвиняется в организации убийства двух предпринимателей — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева — в мае 2016 г. Он также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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