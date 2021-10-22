Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории
Бизнесмен и бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, сообщило местное издание Vijesti со ссылкой на источники.
Эту информацию подтвердил изданию адвокат Исмаилова Милош Вуксанович, пояснив, что время содержания Исмаилова в экстрадиционном заключении истекло с предоставлением убежища.
Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября. По данным местного издания Vijesti, Исмаилов, живший в стране последние три года, был задержан на основании ордера, выданного Россией. Тогда суд арестовал бизнесмена на два месяца.
15 октября Генеральная прокуратура России направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения его к уголовной ответственности в России.
Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. он был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.
В России бизнесмен обвиняется в организации убийства двух предпринимателей — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева — в мае 2016 г. Он также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо. В феврале 2020 г. Мособлсуд признал виновным в убийстве и незаконном обороте оружия брата бизнесмена Рафика Исмаилова, который был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.