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Генпрокуратура направила Черногории запрос о выдаче Тельмана Исмаилова

Ведомости

Генеральная прокуратура России направила Черногории запрос о выдаче задержанного там бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Бывший владелец и директор Черкизовского рынка был задержан в Черногории 1 октября. По словам местного издания Vijesti, Исмаилов, живший в стране последние три года, был задержан на основании ордера, выданного Россией. Суд арестовал бизнесмена на два месяца.

Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. он был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.

В России азербайджанский бизнесмен обвиняется в организации убийства двух предпринимателей — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева — в мае 2016 г. Он также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо. В феврале 2020 г. Мособлсуд признал виновным в убийстве и незаконном обороте оружия брата бизнесмена Рафика Исмаилова, который был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее по теме: В Черногории задержали бывшего владельца Черкизовского рынка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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