Генпрокуратура направила Черногории запрос о выдаче Тельмана Исмаилова
Генеральная прокуратура России направила Черногории запрос о выдаче задержанного там бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Бывший владелец и директор Черкизовского рынка был задержан в Черногории 1 октября. По словам местного издания Vijesti, Исмаилов, живший в стране последние три года, был задержан на основании ордера, выданного Россией. Суд арестовал бизнесмена на два месяца.
Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. он был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.
В России азербайджанский бизнесмен обвиняется в организации убийства двух предпринимателей — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева — в мае 2016 г. Он также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо. В феврале 2020 г. Мособлсуд признал виновным в убийстве и незаконном обороте оружия брата бизнесмена Рафика Исмаилова, который был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.