Бастрыкин поручил изучить основания невыдачи Черногорией Исмаилова
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, получившего политическое убежище в Черногории. Представить доклад Бастрыкину должны Международно-правовое управление и МИД РФ, говорится в сообщении на сайте СК.
«В средствах массовой информации появились сведения о том, что Черногорией принято решение о предоставлении Тельману Исмаилову политического убежища, в связи с чем его выдача России для осуществления правосудия невозможна. Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением», — говорится в сообщении.
Бизнесмен и бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, сообщило 22 октября местное издание Vijesti со ссылкой на источники. Адвокат Исмаилова пояснил, что время содержания Исмаилова в экстрадиционном заключении истекло с предоставлением убежища.
Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября на основании ордера, выданного Россией. Тогда суд арестовал бизнесмена на два месяца. 15 октября Генеральная прокуратура России направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения его к уголовной ответственности в России.
Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. Исмаилов был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.
В России бизнесмен обвиняется в организации убийства двух предпринимателей — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева — в мае 2016 г. Он также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо. В феврале 2020 г. Мособлсуд признал виновным в убийстве и незаконном обороте оружия брата бизнесмена Рафика Исмаилова, который был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.