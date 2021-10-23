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Бастрыкин поручил изучить основания невыдачи Черногорией Исмаилова

Ведомости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить основания  отказа в выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, получившего политическое убежище в Черногории. Представить доклад Бастрыкину должны Международно-правовое управление и МИД РФ, говорится в сообщении на сайте СК.

«В средствах массовой информации появились сведения о том, что Черногорией принято решение о предоставлении Тельману Исмаилову политического убежища, в связи с чем его выдача России для осуществления правосудия невозможна. Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением», — говорится в сообщении.

Бизнесмен и бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, сообщило 22 октября местное издание Vijesti со ссылкой на источники. Адвокат Исмаилова пояснил, что время содержания Исмаилова в экстрадиционном заключении истекло с предоставлением убежища.

Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября на основании ордера, выданного Россией. Тогда суд арестовал бизнесмена на два месяца. 15 октября Генеральная прокуратура России направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова для привлечения его к уголовной ответственности в России. 

Исмаилов является основателем холдинга АСТ, который в разные годы владел частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. В декабре 2015 г. Исмаилов был признан банкротом, а в ноябре 2017 г. заочно арестован по решению Басманного суда. Вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.

В России бизнесмен обвиняется в организации убийства двух предпринимателей — владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева — в мае 2016 г. Он также подозревается в незаконном обороте оружия и организации похищения и избиения артиста Авраама Руссо. В феврале 2020 г. Мособлсуд признал виновным в убийстве и незаконном обороте оружия брата бизнесмена Рафика Исмаилова, который был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных