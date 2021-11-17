«Интерфакс» узнал о новом уголовном деле против Тельмана Исмаилова
В России возбудили новое уголовное дело против предпринимателя Тельмана Исмаилова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным издания, дело заведено по подозрению в преднамеренном банкротстве компании «Руслайн 2000» на сумму $185,4 млн. Следователи установили, что о таком кредите компания в сентябре 2012 г. договорилась с «БМ-Банком». Деньги выдавались до 1 апреля 2016 г. Впоследствии Исмаилов заключил с банком договор поручительства, по которому он должен был отвечать перед ним в полном объеме солидарно с «Руслайн 2000».
По версии следствия, летом 2013 г. Исмаилов передал в собственность внуку две квартиры в московском районе Дорогомилово, а другим лицам — четыре земельных участка и два жилых дома в окрестностях подмосковного Наро-Фоминска. Общая стоимость этой недвижимости превысила 336 млн руб. Осенью 2015 г. банк подал в Арбитражный суд Московской области заявление о признании бизнесмена банкротом. Оно было удовлетворено, а сделки по квартирам и обсуждению имущества были признаны недействительными.
В 2017 г. против бывшего главы группы компаний АСТ и владельца Черкизовского рынка возбудили уголовное дело об организации двойного убийства. Речь идет об учредителе автосервиса «Люблино-моторс» Юрии Брылеве и владельце нескольких торговых комплексов в Москве Владимире Савкине, которые были найдены убитыми на Новорижском шоссе в 2016 г. По подозрению в совершении убийства были задержаны и взяты под стражу брат Исмаилова Рафик и предполагаемый исполнитель Мехман Керимов. Тельман Исмаилов находится в розыске и были арестован заочно.
Тельман Исмаилов, который не признает свою вину, в настоящее время скрывается в Черногории, где в октябре получил политическое убежище. В в Генпрокуратуре России сообщили о направлении в Черногорию ходатайства с просьбой отменить решение о предоставлении предпринимателю убежища.