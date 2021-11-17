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«Интерфакс» узнал о новом уголовном деле против Тельмана Исмаилова

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В России возбудили новое уголовное дело против предпринимателя Тельмана Исмаилова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным издания, дело заведено по подозрению в преднамеренном банкротстве компании «Руслайн 2000» на сумму $185,4 млн. Следователи установили, что о таком кредите компания в сентябре 2012 г. договорилась с «БМ-Банком». Деньги выдавались до 1 апреля 2016 г. Впоследствии Исмаилов заключил с банком договор поручительства, по которому он должен был отвечать перед ним в полном объеме солидарно с «Руслайн 2000».

По версии следствия, летом 2013 г. Исмаилов передал в собственность внуку две квартиры в московском районе Дорогомилово, а другим лицам — четыре земельных участка и два жилых дома в окрестностях подмосковного Наро-Фоминска. Общая стоимость этой недвижимости превысила 336 млн руб. Осенью 2015 г. банк подал в Арбитражный суд Московской области заявление о признании бизнесмена банкротом. Оно было удовлетворено, а сделки по квартирам и обсуждению имущества были признаны недействительными.

В 2017 г. против бывшего главы группы компаний АСТ и владельца Черкизовского рынка возбудили уголовное дело об организации двойного убийства. Речь идет об учредителе автосервиса «Люблино-моторс» Юрии Брылеве и владельце нескольких торговых комплексов в Москве Владимире Савкине, которые были найдены убитыми на Новорижском шоссе в 2016 г. По подозрению в совершении убийства были задержаны и взяты под стражу брат Исмаилова Рафик и предполагаемый исполнитель Мехман Керимов. Тельман Исмаилов находится в розыске и были арестован заочно.

Тельман Исмаилов, который не признает свою вину, в настоящее время скрывается в Черногории, где в октябре получил политическое убежище. В в Генпрокуратуре России сообщили о направлении в Черногорию ходатайства с просьбой отменить решение о предоставлении предпринимателю убежища.

Ранее по теме: Россия попросила Черногорию отменить решение об убежище Исмаилову

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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