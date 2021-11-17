«Интерфакс» узнал о новом уголовном деле против Тельмана Исмаилова

В 2017 г. против бывшего главы группы компаний АСТ и владельца Черкизовского рынка возбудили уголовное дело об организации двойного убийства. Речь идет об учредителе автосервиса «Люблино-моторс» Юрии Брылеве и владельце нескольких торговых комплексов в Москве Владимире Савкине, которые были найдены убитыми на Новорижском шоссе в 2016 г. По подозрению в совершении убийства были задержаны и взяты под стражу брат Исмаилова Рафик и предполагаемый исполнитель Мехман Керимов. Тельман Исмаилов находится в розыске и были арестован заочно.