Мурашко сообщил о доклинических исследованиях двух новых вакцин от COVID-19

«Мы параллельно разработали несколько прорывных вещей. Это касается, в первую очередь, вакцины «Спутник V» с использованием генетических технологий. Уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания, также иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — сказал глава ведомства.