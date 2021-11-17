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Мурашко сообщил о доклинических исследованиях двух новых вакцин от COVID-19

Ведомости

Две новые вакцины от COVID-19, созданные на разных платформах, разработаны в России и в настоящий момент проходят доклинические испытания, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию генетических технологий. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Мы параллельно разработали несколько прорывных вещей. Это касается, в первую очередь, вакцины «Спутник V» с использованием генетических технологий. Уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания, также иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — сказал  глава ведомства.

«Спутник V» получил регистрацию 11 августа 2020 г. — первым в мире среди подобных препаратов. Он был создан в центре им. Гамалеи. Разработчики оценили его эффективность в 97,6%, а международный научный журнал The Lancet — в 91,6%. На данный момент препарат одобрен в 70 странах мира с общей численностью населения 4 млрд человек.

Также в России доступны еще три отечественные вакцины от коронавируса — «Эпиваккорона», разработанная в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, «Ковивак» от центра им. Чумакова и «Спутник лайт» от центра им. Гамалеи. По состоянию на 12 ноября, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 58 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 49%.

Ранее, в сентябре, Мурашко рассказал о доклинических исследованиях одновременного введения вакцин от гриппа и COVID-19. Пока подобные препараты рекомендуется вводить с интервалом в один месяц.  

Ранее по теме: В России начались исследования одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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