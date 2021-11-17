Мурашко сообщил о доклинических исследованиях двух новых вакцин от COVID-19
Две новые вакцины от COVID-19, созданные на разных платформах, разработаны в России и в настоящий момент проходят доклинические испытания, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию генетических технологий. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Мы параллельно разработали несколько прорывных вещей. Это касается, в первую очередь, вакцины «Спутник V» с использованием генетических технологий. Уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания, также иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — сказал глава ведомства.
«Спутник V» получил регистрацию 11 августа 2020 г. — первым в мире среди подобных препаратов. Он был создан в центре им. Гамалеи. Разработчики оценили его эффективность в 97,6%, а международный научный журнал The Lancet — в 91,6%. На данный момент препарат одобрен в 70 странах мира с общей численностью населения 4 млрд человек.
Также в России доступны еще три отечественные вакцины от коронавируса — «Эпиваккорона», разработанная в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, «Ковивак» от центра им. Чумакова и «Спутник лайт» от центра им. Гамалеи. По состоянию на 12 ноября, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 58 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 49%.
Ранее, в сентябре, Мурашко рассказал о доклинических исследованиях одновременного введения вакцин от гриппа и COVID-19. Пока подобные препараты рекомендуется вводить с интервалом в один месяц.