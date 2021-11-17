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Голикова сообщила о продлении программы развития генетических технологий

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Программа развития генетических технологий будет продлена на три года — до 2030 г., сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию генетических технологий. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«В 2020 г. утвержден план реализации программы на трехлетний период и комплексный план научных исследований, который реализуется в рамках программы. Общий бюджет программы, пока до 2027 г., не продленный еще пока до 2030 года, но мы это сделаем, составляет 127 млрд руб., из которых 111,5 млрд руб. — это федеральный бюджет», — сказала она.

За три года к программе присоединились более 100 научных организаций и высших учебных заведений, отметила Голикова. До 2027 г. на нее направят 127,1 млрд руб. 

Программу развития генетических технологий запустили в России в 2019 г. В рамках нее в стране создали три центра геномных исследований мирового уровня. Там разрабатывают проекты в сферах биобезопасности, медицины, сельского хозяйства и промышленности. На их развитие выделили 7,3 млрд руб., а до конца этого года планируют направить на эти цели еще 1,3 млрд руб.

Кроме того, по словам вице-премьера, до 2023 г. финансовую поддержку в 8,2 млрд руб. получат 22 исследовательские программы научных организаций и вузов. Еще 2,6 млрд руб. выделят на поддержку 15 проектов, направленных на развитие биоресурсных коллекций, а также расширение их взаимодействия с научными и образовательными организациями. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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