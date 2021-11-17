Голикова сообщила о продлении программы развития генетических технологий

«В 2020 г. утвержден план реализации программы на трехлетний период и комплексный план научных исследований, который реализуется в рамках программы. Общий бюджет программы, пока до 2027 г., не продленный еще пока до 2030 года, но мы это сделаем, составляет 127 млрд руб., из которых 111,5 млрд руб. — это федеральный бюджет», — сказала она.