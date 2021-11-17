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Путин призвал регламентировать использование генетических данных

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в законодательных механизмах, регламентирующих получение и использование генетических данных человека. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий, передает пресс-служба Кремля.

«Важнейшая тема – это генетическая информация, и в первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений, разумеется», — сказал Путин.

По словам президента, законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, а также других сферах, при этом необходимо чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Путин подчеркнул: речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм. Все решения в этой сфере необходимо принимать взвешенно и аккуратно, находясь в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом, заметил он.

«Это в том числе касается формирования единой, унифицированной системы хранения материалов и образцов. Такая работа уже началась в рамках реализации закона о биобезопасности. С учётом полученного опыта необходимо создать современное правовое поле для всех типов биологических коллекций», — сказал президент.

Помимо этого, Путин призвал детально определить порядок работы создаваемой в РФ национальной базы генетической информации и продлить действие программы развития генетических технологий до 2030 г. Также президент планирует подписать указ о специальных правилах обращения с особо ценными генетическими ресурсами.

В мае 2020 г. президент предложил создать национальную базу генетической информации и попросил правительство организовать финансирование проекта за счет федерального бюджета. Тогда глава государства отметил, что в создании такой базы следует использовать российские «весомые компетенции и наработки в биоинформатике».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных