Путин призвал регламентировать использование генетических данных
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в законодательных механизмах, регламентирующих получение и использование генетических данных человека. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий, передает пресс-служба Кремля.
«Важнейшая тема – это генетическая информация, и в первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений, разумеется», — сказал Путин.
По словам президента, законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, а также других сферах, при этом необходимо чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Путин подчеркнул: речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм. Все решения в этой сфере необходимо принимать взвешенно и аккуратно, находясь в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом, заметил он.
«Это в том числе касается формирования единой, унифицированной системы хранения материалов и образцов. Такая работа уже началась в рамках реализации закона о биобезопасности. С учётом полученного опыта необходимо создать современное правовое поле для всех типов биологических коллекций», — сказал президент.
Помимо этого, Путин призвал детально определить порядок работы создаваемой в РФ национальной базы генетической информации и продлить действие программы развития генетических технологий до 2030 г. Также президент планирует подписать указ о специальных правилах обращения с особо ценными генетическими ресурсами.
В мае 2020 г. президент предложил создать национальную базу генетической информации и попросил правительство организовать финансирование проекта за счет федерального бюджета. Тогда глава государства отметил, что в создании такой базы следует использовать российские «весомые компетенции и наработки в биоинформатике».