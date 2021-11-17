Путин призвал регламентировать использование генетических данных

По словам президента, законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, а также других сферах, при этом необходимо чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий. Путин подчеркнул: речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм. Все решения в этой сфере необходимо принимать взвешенно и аккуратно, находясь в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом, заметил он.