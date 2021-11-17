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ЕС выделит 700 000 евро на помощь мигрантам на границе Польши и Белоруссии

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Евросоюз выделит мигрантам, скопившимся на границе Польши и Белоруссии, 700 000 евро, из которых 200 000 будут распределены через белорусское отделение Международного Красного Креста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«Европейская комиссия выделила на гуманитарные нужды €200 000 Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца. Эти средства позволят белорусскому отделению Красного Креста направить необходимую гуманитарную помощь, включая продукты, гигиенические средства, одеяла и аптечки первой помощи. Кроме того, Еврокомиссия подготовила еще €500 000 и поддерживает сейчас контакты с международными гуманитарными организациями в поиске путей применения этих средств», — отмечается в тексте заявления.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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