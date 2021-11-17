ЕС выделит 700 000 евро на помощь мигрантам на границе Польши и Белоруссии
Евросоюз выделит мигрантам, скопившимся на границе Польши и Белоруссии, 700 000 евро, из которых 200 000 будут распределены через белорусское отделение Международного Красного Креста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
«Европейская комиссия выделила на гуманитарные нужды €200 000 Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца. Эти средства позволят белорусскому отделению Красного Креста направить необходимую гуманитарную помощь, включая продукты, гигиенические средства, одеяла и аптечки первой помощи. Кроме того, Еврокомиссия подготовила еще €500 000 и поддерживает сейчас контакты с международными гуманитарными организациями в поиске путей применения этих средств», — отмечается в тексте заявления.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. На границе двух стран погибли два человека — 20-летний мигрант из Сирии и польский солдат, который умер в результате несчастного случая.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.