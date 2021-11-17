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В РАН сообщили о создании лекарства для нейтрализации коронавируса

Ведомости

Ученые института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук (РАН) вместе с медиками из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и коллегами из Сибирской академии наук разработали лекарство, нейтрализующее коронавирус. Об этом сообщил директор института Александр Макаров на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию генетических технологий. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирской академии наук мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе "дельта" и "гамма" варианты», — сказал ученый. 

Макаров сообщил о высокой эффективности препарата в нейтрализации вируса. Он отметил, что это подтверждено экспериментами на культуре клеток человека и зараженных коронавирусом хомяках, которым вводили антитела.

Разработчики подобрали дозу антител, снижающую вирусную нагрузку в 100 000 раз, добавил Макаров. Такие результаты не уступают в эффективности американскому лекарству Regeneron, сказал эксперт. 

15 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что на стадии завершения находится разработка отечественного препарата, который останавливает развитие COVID-19 на начальном этапе. На данный момент такого лекарства ни у кого нет, отметил глава ведомства. 

За последние сутки коронавирус выявили у 36 626 россиян — это минимум с 27 октября. При этом смертность обновила максимум, составив 1247 случаев. Общее число зараженных за время пандемии граждан достигло почти 9,2 млн человек. Из них 7,9 млн выздоровели, 259 084 скончались, остальные болеют в настоящий момент. 

Ранее по теме: Мурашко заявил о завершении разработки останавливающего COVID-19 препарата

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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