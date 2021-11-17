Наличие антител к коронавирусу может стать основанием для получения QR-кода
В правительстве обсуждают вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — цитирует ТАСС Попову.
По ее словам, решение по этому вопросу должно быть «очень взвешенным». «Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно не будет озвучено», — отметила она.
Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что бессимптомно переболевшие COVID-19 граждане смогут получить QR-код при условии положительного ПЦР-теста. При этом он добавил, что бессимптомно переболевшие, не прошедшие тестирование, QR-коды не получат.
12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов: один — для посещения общественных мест и другой — для проезда на ж/д и авиатранспорте. Если их примут, система QR-кодов будет действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 г. для граждан старше 18 лет. В этот период попасть в общественные места, включая заведения общепита, можно будет тем, кто прошел вакцинацию, перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией или имеет медицинские противопоказания к прививке от COVID-19. До 1 февраля вместо QR-кода также можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, затем до 1 июня этой возможности граждане будут лишены.