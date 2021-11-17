Наличие антител к коронавирусу может стать основанием для получения QR-кода

12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов: один — для посещения общественных мест и другой — для проезда на ж/д и авиатранспорте. Если их примут, система QR-кодов будет действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 г. для граждан старше 18 лет. В этот период попасть в общественные места, включая заведения общепита, можно будет тем, кто прошел вакцинацию, перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией или имеет медицинские противопоказания к прививке от COVID-19. До 1 февраля вместо QR-кода также можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, затем до 1 июня этой возможности граждане будут лишены.