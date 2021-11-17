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Общество

Наличие антител к коронавирусу может стать основанием для получения QR-кода

Ведомости

В правительстве обсуждают вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», — цитирует ТАСС Попову.

По ее словам, решение по этому вопросу должно быть «очень взвешенным». «Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно не будет озвучено», — отметила она.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что бессимптомно переболевшие COVID-19 граждане смогут получить QR-код при условии положительного ПЦР-теста. При этом он добавил, что бессимптомно переболевшие, не прошедшие тестирование, QR-коды не получат.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов: один — для посещения общественных мест и другой — для проезда на ж/д и авиатранспорте. Если их примут, система QR-кодов будет действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 г. для граждан старше 18 лет. В этот период попасть в общественные места, включая заведения общепита, можно будет тем, кто прошел вакцинацию, перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией или имеет медицинские противопоказания к прививке от COVID-19. До 1 февраля вместо QR-кода также можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, затем до 1 июня этой возможности граждане будут лишены.

Ранее по теме: В Госдуме назвали условие выдачи QR-кода переболевшим COVID-19 без симптомов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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