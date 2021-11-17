Роспотребнадзор выступил за вакцинацию от гриппа всех переболевших COVID-19
Все, кто переболел коронавирусной инфекцией, должны получить прививку от гриппа, так как они входят в группу риска. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании думского комитета по охране здоровья.
«В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска», — приводит слова Поповой ТАСС. Среди других групп риска она также назвала людей с ослабленной иммунной системой, эндокринной патологией, хроническими болезнями легких и сердца, а также маленьких детей, пожилых и беременных.
Попова пояснила, что коронавирус угнетает иммунитет организма, поэтому заражение гриппом после перенесенного коронавируса несет в себе большую опасность. По ее словам, количество обнаруженных в России штаммов гриппа в текущем году увеличилось с 70 до 200. Несмотря на то, что прививку от гриппа сделали около 60% россиян, в прошлом году иммунитет «не формировался, потому что не было контактов с вирусом», рассказала Попова. В 2021 г. году штамм вируса гриппа H3N2 в России начали фиксировать с конца августа, что «необыкновенно рано» для этого заболевания, добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее в среду Попова заявила, что пациенты с признаками ОРВИ в России будут в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус — это нужно для того, чтобы «не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные». Она не уточнила, когда именно постановление вступит в силу и каким образом будет организовано тестирование. Накануне Попова анонсировала внедрение экспресс-тестирования всех больных ОРВИ и другими респираторными формами заболеваний.