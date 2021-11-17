Роспотребнадзор выступил за вакцинацию от гриппа всех переболевших COVID-19

Попова пояснила, что коронавирус угнетает иммунитет организма, поэтому заражение гриппом после перенесенного коронавируса несет в себе большую опасность. По ее словам, количество обнаруженных в России штаммов гриппа в текущем году увеличилось с 70 до 200. Несмотря на то, что прививку от гриппа сделали около 60% россиян, в прошлом году иммунитет «не формировался, потому что не было контактов с вирусом», рассказала Попова. В 2021 г. году штамм вируса гриппа H3N2 в России начали фиксировать с конца августа, что «необыкновенно рано» для этого заболевания, добавила глава Роспотребнадзора.