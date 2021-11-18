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Синоптик предупредил о сильном снегопаде в Москве

Ведомости

До четверти месячной нормы осадков выпадет 20 ноября в Центральной части России. Ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, начнет формироваться устойчивый снежный покров, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, ожидается аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя – до 14-16 мм.

Во второй половине дня в субботу ожидаются порывы ветра до 18-23 м/с, которые могут привести к падению деревьев и рекламных щитов. В результате снегопада сформируется довольно тяжелый снежный покров высотой 4-7 см. Формирование устойчивого снежного покрова начнется на неделю раньше положенного по климату, добавил Тишковец. В ночь на воскресенье подморозит и на дорогах образуется сильный гололед, отметил он.

В Москве первый снег в этом году выпал утром 12 ноября. В Центральной России метеорологическую зиму ожидают 15 ноября. По данным «Яндекс.Погоды», раньше всего — во второй половине сентября — первый снег выпадает в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Красноярске. Позднее всего — в ноябре, первый снег видят жители Волгограда и Ростова-на-Дону. По прогнозам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, зима в России в этом году будет мягкой и снежной, напоминающей европейскую. Прогноз был скорректирован: температуры зимой будут на два градуса теплее нормы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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