Синоптик предупредил о сильном снегопаде в Москве

В Москве первый снег в этом году выпал утром 12 ноября. В Центральной России метеорологическую зиму ожидают 15 ноября. По данным «Яндекс.Погоды», раньше всего — во второй половине сентября — первый снег выпадает в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Красноярске. Позднее всего — в ноябре, первый снег видят жители Волгограда и Ростова-на-Дону. По прогнозам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, зима в России в этом году будет мягкой и снежной, напоминающей европейскую. Прогноз был скорректирован: температуры зимой будут на два градуса теплее нормы.