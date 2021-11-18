Синоптик предупредил о сильном снегопаде в Москве
До четверти месячной нормы осадков выпадет 20 ноября в Центральной части России. Ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, начнет формироваться устойчивый снежный покров, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, ожидается аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя – до 14-16 мм.
Во второй половине дня в субботу ожидаются порывы ветра до 18-23 м/с, которые могут привести к падению деревьев и рекламных щитов. В результате снегопада сформируется довольно тяжелый снежный покров высотой 4-7 см. Формирование устойчивого снежного покрова начнется на неделю раньше положенного по климату, добавил Тишковец. В ночь на воскресенье подморозит и на дорогах образуется сильный гололед, отметил он.
В Москве первый снег в этом году выпал утром 12 ноября. В Центральной России метеорологическую зиму ожидают 15 ноября. По данным «Яндекс.Погоды», раньше всего — во второй половине сентября — первый снег выпадает в Челябинске, Екатеринбурге, Омске и Красноярске. Позднее всего — в ноябре, первый снег видят жители Волгограда и Ростова-на-Дону. По прогнозам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, зима в России в этом году будет мягкой и снежной, напоминающей европейскую. Прогноз был скорректирован: температуры зимой будут на два градуса теплее нормы.