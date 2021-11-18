Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса

Он пояснил, что вакцина может быть создана с помощью замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, но ее могут зарегистрировать как новый препарат. От этого будут зависеть подходы, экономика и сроки, что «очень существенно в нашей ситуации», добавил директор центра. Центр Чумакова ведет переписку с регулятором по этому поводу. Ишмухаметов добавил, что главное, что у центра есть дельта-штамм коронавируса, а технология была отработана на модифицированном штамме «альфа».