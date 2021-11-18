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Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса

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Центр им. Чумакова разрабатывает две вакцины от коронавируса на основе его дельта-штамма, сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов. Ранее центр Чумакова зарегистрировал вакцину от коронавируса «КовиВак».

«В разработке две вакцины "Ковивак дельта моно" и "Ковивак комби" на основе выделенного дельта-штамма коронавируса. Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация», — рассказал Ишмухаметов (цитата по ТАСС). 

Он пояснил, что вакцина может быть создана с помощью замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, но ее могут зарегистрировать как новый препарат. От этого будут зависеть подходы, экономика и сроки, что «очень существенно в нашей ситуации», добавил директор центра. Центр Чумакова ведет переписку с регулятором по этому поводу. Ишмухаметов добавил, что главное, что у центра есть дельта-штамм коронавируса, а технология была отработана на модифицированном штамме «альфа». 

В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Также клинические испытания проходят еще несколько вакцин от коронавируса, в том числе в форме капель в нос. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что в России проходят доклинические испытания двух вакцин от коронавируса, созданных на разных платформах. 

Ранее по теме: Мурашко сообщил о доклинических исследованиях двух новых вакцин от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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