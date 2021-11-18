Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса
Центр им. Чумакова разрабатывает две вакцины от коронавируса на основе его дельта-штамма, сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов. Ранее центр Чумакова зарегистрировал вакцину от коронавируса «КовиВак».
«В разработке две вакцины "Ковивак дельта моно" и "Ковивак комби" на основе выделенного дельта-штамма коронавируса. Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация», — рассказал Ишмухаметов (цитата по ТАСС).
Он пояснил, что вакцина может быть создана с помощью замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, но ее могут зарегистрировать как новый препарат. От этого будут зависеть подходы, экономика и сроки, что «очень существенно в нашей ситуации», добавил директор центра. Центр Чумакова ведет переписку с регулятором по этому поводу. Ишмухаметов добавил, что главное, что у центра есть дельта-штамм коронавируса, а технология была отработана на модифицированном штамме «альфа».
В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Также клинические испытания проходят еще несколько вакцин от коронавируса, в том числе в форме капель в нос. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что в России проходят доклинические испытания двух вакцин от коронавируса, созданных на разных платформах.