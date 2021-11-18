ФСИН планирует привлечь заключенных к строительству в Арктике

РБК и ТАСС сообщили, что федеральный бюджет России будет получать около 16 млрд руб. в год от привлечения заключенных к оплачиваемому труду. В 2021 г. доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду составят порядка 15,2 млрд руб., в 2022 г., как ожидается, они прогнозируются в размере 15,8 млрд руб., в 2023 г. – 15,9 млрд руб. и 16,2 млрд руб. – в 2024 г.