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ФСИН планирует привлечь заключенных к строительству в Арктике

Ведомости

Минюст и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрабатывают законопроект, в рамках которого предлагается использовать труд заключенных на стройках в Арктике, сообщил директор службы Александр Калашников в ходе Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление».

В документе предлагается ввести льготное исчисление срока уголовного наказания в виде принудительных работ «у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера», пояснил Калашников (цитата по «Интерфаксу»). Директор ФСИН пояснил, что труд заключенных предлагается использовать на строительстве крупных промышленных объектов и при очистке от загрязнений и благоустройстве российской Арктики. 

В мае директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов. Отбывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру, рассказывал он. Предложение поддержали министр юстиции Константин Чуйченко и Следственный комитет России. 

Во ФСИН тогда отметили, что бизнес все больше интересуется использованием труда осужденных. В 11 регионах России на объектах компаний на тот момент было создано 715 мест для проживания и работы заключенных.

РБК и ТАСС сообщили, что федеральный бюджет России будет получать около 16 млрд руб. в год от привлечения заключенных к оплачиваемому труду. В 2021 г. доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду составят порядка 15,2 млрд руб., в 2022 г., как ожидается, они прогнозируются в размере 15,8 млрд руб., в 2023 г. – 15,9 млрд руб. и 16,2 млрд руб. – в 2024 г.

Ранее по теме: СМИ: привлечение осужденных к труду принесет бюджету около 16 млрд рублей в год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных