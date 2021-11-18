ФСИН планирует привлечь заключенных к строительству в Арктике
Минюст и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разрабатывают законопроект, в рамках которого предлагается использовать труд заключенных на стройках в Арктике, сообщил директор службы Александр Калашников в ходе Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление».
В документе предлагается ввести льготное исчисление срока уголовного наказания в виде принудительных работ «у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера», пояснил Калашников (цитата по «Интерфаксу»). Директор ФСИН пояснил, что труд заключенных предлагается использовать на строительстве крупных промышленных объектов и при очистке от загрязнений и благоустройстве российской Арктики.
В мае директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов. Отбывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру, рассказывал он. Предложение поддержали министр юстиции Константин Чуйченко и Следственный комитет России.
Во ФСИН тогда отметили, что бизнес все больше интересуется использованием труда осужденных. В 11 регионах России на объектах компаний на тот момент было создано 715 мест для проживания и работы заключенных.
РБК и ТАСС сообщили, что федеральный бюджет России будет получать около 16 млрд руб. в год от привлечения заключенных к оплачиваемому труду. В 2021 г. доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду составят порядка 15,2 млрд руб., в 2022 г., как ожидается, они прогнозируются в размере 15,8 млрд руб., в 2023 г. – 15,9 млрд руб. и 16,2 млрд руб. – в 2024 г.