ФСБ задержала совладельца подмосковного аэродрома «Большое Грызлово»

Сотрудники ФСБ России в Серпухове задержали совладельца аэродрома «Большое Грызлово», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Псковской области. Задержанный находится в международном розыске с 2008 г. и скрывался от следствия в Латинской Америке. Имя задержанного в ведомстве не назвали.