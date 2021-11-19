ФСБ задержала совладельца подмосковного аэродрома «Большое Грызлово»
Сотрудники ФСБ России в Серпухове задержали совладельца аэродрома «Большое Грызлово», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Псковской области. Задержанный находится в международном розыске с 2008 г. и скрывался от следствия в Латинской Америке. Имя задержанного в ведомстве не назвали.
В пресс-службе УФСБ отметили, что следствие возобновило расследование уголовного дела против задержанного. Речь идет о ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере, совершенная группой лиц).
По версии следствия, задержанный «в составе группы лиц» передал через посредника взятку в размере 100 000 руб. и. о. начальника Центрального межрегионального транспортного управления Федерального агентства воздушного транспорта.
Деньги были переданы за документальный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в Россию частного самолета РАС-750XL, сообщили в пресс-службе. Следователи считают, что эти документы планировалось использовать в суде для уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму 6,9 млн руб.