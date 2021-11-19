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ФСБ задержала совладельца подмосковного аэродрома «Большое Грызлово»

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Сотрудники ФСБ России в Серпухове задержали совладельца аэродрома «Большое Грызлово», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Псковской области. Задержанный находится в международном розыске с 2008 г. и скрывался от следствия в Латинской Америке. Имя задержанного в ведомстве не назвали.

В пресс-службе УФСБ отметили, что следствие возобновило расследование уголовного дела против задержанного. Речь идет о ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере, совершенная группой лиц).

По версии следствия, задержанный «в составе группы лиц» передал через посредника взятку в размере 100 000 руб. и. о. начальника Центрального межрегионального транспортного управления Федерального агентства воздушного транспорта.

Деньги были переданы за документальный ответ на запрос Псковской таможни по летно-техническим характеристикам ввезенного в Россию частного самолета РАС-750XL, сообщили в пресс-службе. Следователи считают, что эти документы планировалось использовать в суде для уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму 6,9 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных