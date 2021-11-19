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Экономика

Депутаты предложили раздавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности

Ведомости

Депутаты от партии «Единая Россия» предложили внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы магазины могли отдавать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, пишет «Интерфакс».

По словам Метелева, налоговое законодательство не позволяет производителям передавать эти товары в адрес тех организаций, которые готовы их принять, или раздать людям, потому что выгоднее их утилизировать — таким образом компании могут компенсировать НДС — от 10% до 20%.

В России утилизируется не менее 17 млн т пищевых продуктов, а утилизация стоит около 1,5 трлн руб. По мнению политика, бизнес смог бы увеличить поддержку малоимущих россиян, если бы мог передавать продукты социально ориентированным НКО и не платить при этом НДС.

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин отметил, что нужно будет уточнить, кто сможет получать такие продукты, какие именно, как их хранить и сколько дней должно оставаться до конца срока годности.

Замдиректора Департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Елена Иваницкая заявила, что министерство заинтересовано в развитии этой инициативы, в том числе из-за ее экологической направленности. Предложение поддержали также президент фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова и директор по взаимодействию с органами власти компании «Азбука вкуса» Андрей Чурсин.

В июне 2020 г. комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предложил отдавать некачественные и просроченные продукты на корм животным, перерабатывать их в удобрения или биогаз. За год до этого Совет по правам человека (СПЧ) при президенте обращал внимание на проблему пищевых отходов. Тогда он предлагал правительству и ритейлерам запретить массовое захоронение и уничтожение съедобных продуктов. Ежегодно огромное число продуктов остается в магазинах, это 5% всех пищевых отходов России, писал СПЧ.

Ранее по теме: Просроченные продукты могут разрешить перерабатывать в корма и удобрения

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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