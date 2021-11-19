Депутаты предложили раздавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности
Депутаты от партии «Единая Россия» предложили внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы магазины могли отдавать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, пишет «Интерфакс».
По словам Метелева, налоговое законодательство не позволяет производителям передавать эти товары в адрес тех организаций, которые готовы их принять, или раздать людям, потому что выгоднее их утилизировать — таким образом компании могут компенсировать НДС — от 10% до 20%.
В России утилизируется не менее 17 млн т пищевых продуктов, а утилизация стоит около 1,5 трлн руб. По мнению политика, бизнес смог бы увеличить поддержку малоимущих россиян, если бы мог передавать продукты социально ориентированным НКО и не платить при этом НДС.
Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин отметил, что нужно будет уточнить, кто сможет получать такие продукты, какие именно, как их хранить и сколько дней должно оставаться до конца срока годности.
Замдиректора Департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Елена Иваницкая заявила, что министерство заинтересовано в развитии этой инициативы, в том числе из-за ее экологической направленности. Предложение поддержали также президент фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова и директор по взаимодействию с органами власти компании «Азбука вкуса» Андрей Чурсин.
В июне 2020 г. комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предложил отдавать некачественные и просроченные продукты на корм животным, перерабатывать их в удобрения или биогаз. За год до этого Совет по правам человека (СПЧ) при президенте обращал внимание на проблему пищевых отходов. Тогда он предлагал правительству и ритейлерам запретить массовое захоронение и уничтожение съедобных продуктов. Ежегодно огромное число продуктов остается в магазинах, это 5% всех пищевых отходов России, писал СПЧ.