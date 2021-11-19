Депутаты предложили раздавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности

В июне 2020 г. комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды предложил отдавать некачественные и просроченные продукты на корм животным, перерабатывать их в удобрения или биогаз. За год до этого Совет по правам человека (СПЧ) при президенте обращал внимание на проблему пищевых отходов. Тогда он предлагал правительству и ритейлерам запретить массовое захоронение и уничтожение съедобных продуктов. Ежегодно огромное число продуктов остается в магазинах, это 5% всех пищевых отходов России, писал СПЧ.